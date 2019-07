Rozhovor: Jan Pipiš se jako první dostal mezi světové hasiče drsňáky

Na začátku července v německém městečku Ediger Eller měřil liberecký hasič Jan Pipiš své síly se zhruba třemi stovkami závodníků z celé Evropy, Nového Zélandu a Ameriky v klání nejtvrdších hasičů Mosel Firefighter Combat Challenge 2019. V kategorii jednotlivců vybojoval skvělé 3. místo, s kolegou Martinem Plškem získal 4. místo v tandemu a ve štafetách, společně s posilami závodníků z Kuwaitu a Litvy vybojoval skvělé 2. místo.

Jak naložit s letními dary přírody

Léto je období, kdy se přímo nabízí čerpat z domácích surovin. Ať už máte doma zahrádku, nebo vyrazíte pro ovoce a zeleninu na tržiště, či do lesa pro houby nebo borůvky. Jak si potraviny, které nejsou z dovozu, uchovat i na zimu, co si z nich připravit, nebo na co si dát pozor, se dozvíte v novém týdeníku!

