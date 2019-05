Jablonec n. N. – Lidé na setkání s vedením Jablonce řekli, co chtějí u vodní plochy vylepšit.

Jablonecká přehrada | Foto: archiv

To, že je jablonecká přehrada dominantou města, není třeba nikomu připomínat. Nyní ale mají lidé možnost ovlivnit, jak bude vypadat její okolí v budoucích letech. Jaká vnímají negativa, pozitiva nebo co by chtěli změnit a vylepšit, vyjádřili na veřejném setkání s představiteli jablonecké radnice.