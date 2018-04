O víkendu hostí Plavy opět Český pohár v raftingu

Plavy – O víkendu ožije řeka Kamenice závody Rafting Kamenice Plavy. V sobotu od 9 do 16 hodin, v neděli od 8.30 do 15 hodin bude korytem Kamenice plynout až 12 metrů krychlových vody za sekundu, a to kvůli závodům na raftech.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Kamil Jáša

Hlavní závody pak začínají v sobotu v 11 hodin, veteráni vyjedou ve 12.30. Přidružený závod kanoistů pak startuje ve 14 hodin. Nedělní program startuje závodem v 9.30, veteráni nastoupí v 11 a kanoisté ve 13 hodin. Kromě těchto organizovaných akcí jsou na Kamenici vždy další vodáci a také cestovní kanceláře a agentury, a to právě kvůli zvýšenému průtoku vody, která je speciálně kvůli závodu odpouštěna z josefodolské přehrady. Trať je nepřístupná pro dopravní prostředky a není vhodná pro začátečníky.

