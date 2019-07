Jedním takovým je Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Pokud jste si sadu ale včas nerezervovali, máte smůlu. Prostřednictvím České mincovny se dostalo jen na ty nejrychlejší. „Nové objednávky už nepřijímáme a přijímat ani nebudeme,“ upozornila nové zájemce Lenka Klimentová z České mincovny.

ČNB zatím dodala 60 procent z celkového plánovaného množství 50 tisíc sad mincí v běžné kvalitě. „Vzhledem k tak vysokému celkovému objednanému počtu sad musela být výroba rozdělena do dvou etap. Dalších dvacet tisíc bude dodáno v podzimních měsících 2019,“ uvedla mluvčí ČNB Denisa Všetíčková s tím, že sady není možné zakoupit na pracovištích ČNB.

Lidé, které mají sadu rezervovanou, o ni určitě nepřijdou. „I když se na ně nedostane nyní, v druhé etapě určitě,“ doplnila Klimentová.

Šestikusová mimořádná sada je zkompletovaná z už dříve vydaných a na pobočkách ČNB vyměňovaných mincí, kde se na ně stály loni i letos i několikahodinové fronty. Na pobočkách se měnily pamětní dvacetikoruny za ty běžné jedna za jednu, takže šest mincí by vyšlo na 120 korun. Nyní je prodávaná sada dražší. U jednotlivých prodejců se dokonce cena liší. Například na stránkách e-mince.cz byla cena 590 korun, mincovna je prodávala o dvě stokoruny laciněji.

„Mince obsažené v sadách jsou v běžné kvalitě určené pro oběh, nejde tedy o mince ze zvláštní šetrnější ražby jako v případě obvyklých sad oběžných mincí 1-50 korun,“ dodala Všetíčková.

Jablonečané ale nemusejí zoufat. V padesátitisícovém městě existuje ještě jedno místo, kde sadu, která podle odborníků v budoucnu nedosáhne závratné hodnoty, najdete. Je jím prodejna San Plus, kde si ji můžete objednat u Jana Pečenky.

„Sady budu mít u sebe od pondělí. Přesnou cenu zatím nevím,“ poznamenal Pečenka, který z objednaného množství od ČNB nyní dostane, stejně jako ostatní prodejci, dvě třetiny.

Pečenka se sběratelstvím zabývá zhruba čtyřicet let. Podle svých slov už přijal několik rezervací na sadu šesti mincí, s jejíž další ražbou do sad ČNB nepočítá. Jablonecký sběratel jich bude mít k dispozici několik desítek. On sám předpokládá, že za pár dnů budou všechny pryč. „Volných budu mít několik desítek, ale zákazníci berou i po pěti sadách,“ přiblížil Pečenka. Prý už dokáže odhadnout, o co budou mít zájem nejen sběratelé, ale také široká veřejnost. „Podobné to bylo s bankovkou Rašína,“ zavzpomínal.

Kdo nestihne koupit sadu dvacetikorun u partnerů centrální banky, má šanci ještě na internetovém tržišti. Tak učinil například Michal Thum z Liberce. „Na portálu Aukro jsem zakoupil všech šest kusů za osm set korun. Doufám, že jejich hodnota třeba za deset let stoupne,“ podotkl.