Jsou od sebe jen pár kilometrů, spousta lidí se navzájem velmi dobře zná. Podle sčítání lidu z roku 2021 jsou ale Radčice na samém vrcholu tabulek podílu dětí do 14 let na počet obyvatel (23,6 %), Vlastiboř se naopak krčí na místě předposledním (10,6%).

Poslední v tabulce je Jiřetín pod Bukovou (7,3 %). Není se co divit, Jiřetín je v podstatě pár panelových domů a továrna. Poměr dětí k ostatní populaci je tu podle údajů dokonce nejnižší v celém Libereckém kraji. Naopak Radčice i Vlastiboř jsou malebné vesničky se vším, co k tomu patří. Nové domky i staré, mnohdy časem nachýlené chaloupky. Kaplička, náves, hasičárna. Přesto je znát, že Radčice leží jen kilometr od hlavní silnice I/10, která vede jedním směrem na Tanvald, Harrachov a do Polska a druhým na Železný Brod, potažmo Mladou Boleslav a Prahu. Ani do Jablonce nad Nisou to není nijak daleko.

Mladí lidé v posledních letech také preferují cenu bydlení. Domek na vesnici je totiž o hodně levnější než ve městě. „Koupili jsme tu domek před pěti lety, podařilo se nám ho do dvou let zrekonstruovat. Dosud jsme moc zeleniny a ovoce nepěstovali, letos jsme ale začali,“ pousmála se žena za plotem domu v Radčicích.

Radost má z živé obce i starostka Dagmar Havlová, sama dvojnásobná maminka. I ona strávila 15 předchozích let „ve světě“. Pracovala v Londýně a poté pro americkou společnost v Praze. „Doma je ale doma. Chtěla jsem, aby moje děti vyrůstaly tam, kde jsem vyrůstala já. Mám na dětství v Radčicích úžasné vzpomínky,“ popsala.

V obci mají dvě rodiny, které statistky trochu „zkreslují“. Jedna má čtyři, druhá pět dětí. „To páté dítě se v rodině narodilo před pár dny, paní je ještě v porodnici. Už se na nového občánka těšíme,“ pousmála se Havlová.

Sama považuje Radčice za velmi klidné místo. „O obec pečujeme a snad i proto se k nám mladí stahují. Těší nás, že jde o mix, stěhují se sem nejen místní rodáci, ale i mladé rodiny odjinud.“

Radčice chtějí být mladým rodinám otevřené. A protože v obci došly stavební pozemky, chystají revizi územního plánu.

Podhorskou ulici už zase zavřeli, silničáři tam rekonstruují most

Zato z nedaleké Vlastiboře se na hlavní silnici musí řidič pomotat po okreskách, dál je to odsud i do mateřské či základní školy. Stejně jako v Radčicích tu mají neuvolněného starostu, což znamená, že lidé na úřad mohou jen v omezenou dobu. Jinak je starosta František Barták stejně jako jeho kolegyně z Radčic „na telefonu“.

Problémem obce je, že nemá mnoho stavebních pozemků. „Máme připraven asi hektar obecních pozemků, kde by se dalo stavět, ale musíme pro to vyhotovit nový územní plán,“ popsal starosta Vlastiboře František Barták.

V obci je ale znát, že se blýská na lepší časy už nyní. Při procházce narazí pozorovatel hned na několik domů v rekonstrukci, předpokladem je, že jejich zdi budou domovem nových malých občánků. Pokud klapne nový územní plán, věří starosta, že nepříznivý stav zvrátí výrazněji. „Poslední dva roky máme hodně poptávek mladých rodin. Kdybychom je mohli uspokojit, jistě bychom byli v tabulce daleko výše,“ doplnil Barták.

Šperky z naší dílny jsou jedinečné a skrývají příběhy, říká majitelka firmy

Pro srovnání: nad 20 % obyvatel ve věku 0 až 14 let mají kromě Radčic i Rádlo, Jenišovice, Pulečný, Skuhrov, Bedřichov a Dalešice, pod 15 % je naopak Železný Brod, Držkov, Kořenov, Desná, Velké Hamry a Vlastiboř. Pod deseti procenty je jen Jiřetín pod Bukovou.

V celém Libereckém kraji vede Krompach, kde je dětí do 14 let skoro čtvrtina všech obyvatel. Jen těsně nad posledním Jiřetínem pod Bukovou je pak Janovice v Podještědí s 7,4 procenty, třetí od konce jsou Mařenice s 9,6 %. Další obce v Libereckém kraji pak hlásí už nad 10 %.

Přes snahu mladých lidí z Radčic či Rádla se ale stále zvyšuje věkový průměr populace v Libereckém kraji. Podle údajů zjištěných při posledním sčítání dosáhl index stáří hodnoty 127,7, tzn. že na 100 dětí do 14 let připadlo 127,7 seniora. V případě mužů nabyl index hodnoty 105,8 seniora na 100 chlapců, v případě žen dokonce 150,7 na 100 dívek. Z uvedených údajů tedy vyplývá jednoznačná převaha seniorů nad dětmi.

Obyvatelstvo Libereckého kraje opět meziročně nepatrně zestárlo, jeho průměrný věk se zvýšil o 0,3 roku na 42,7 let. K 31. 12. 2021 žilo na území Libereckého kraje 71 206 dětí ve věku 0–14 let, z toho 51,1 % představovali chlapci. Na celkové populaci se tato věková skupina podílela z 16,3 %.