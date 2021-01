Od pátečních 8 hodin ráno funguje Centrální registrační systém, jako první se do něj mohou hlásit zájemci o vakcínu proti nemoci covid-19 starší 80 let. V prvních hodinách a dnech systém vykázal několik chyb, registrace ale běží. Třeba ověřovací SMS a PIN čísly chodily s velkým zpožděním. Problém je také v počtu vakcín. Libereckému kraji jich zbylo pro seniory pouhých 460.

Lidé měli s rezervací problémy. „Sedl jsem si k tomu hned ráno, rezervaci se mi podařilo nakonec dokončit, trvalo to ale několik desítek minut, než přišel PIN pro potvrzení,“ přiblížil Karel Volný z Jablonce. Registroval své rodiče, u počítače seděl několik hodin. „Očkování ale mají zaregistrované,“ dodal s úlevou.

Spousta seniorů nemá přístup na internet, a tak se musí obracet na příbuzné a známé, případně se dovolat na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221, která však bývá přetížená. Někteří si chtějí i počkat. „Nechal jsem se k očkování zapsat na doporučení mé pečlivé obvodní lékařky. Předepsanou registraci provedu až později, a to až zjistím, že je organizačně dokonalá. Mám přece času dostatek, vždyť je mi teprve 92 a zaplať Bůh, koronavirus mi zatím dal pokoj,“ pousmál se Jablonečan Jaroslav Hlubůček.

Problémy se zapojením do systému měly i některé nemocnice. Třeba Krajská nemocnice v Liberci byla schopná se systémem kompletně komunikovat a přihlásit volné termíny až v neděli dopoledne. „Každý start podobného systému určeného pro desítky tisíc uživatelů přináší komplikace a potíže. Na tom není nic divného,“ podotkl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Vstříc seniorům vychází i obce, potažmo hejtmanství. „Liberecký kraj zřídil bezplatnou telefonní linku 800 880 066, která vedle linky celostátní také pomáhá s registrací a rezervací termínu očkování v Centrálním rezervačním systému. Funguje po celý týden,“ přiblížila mluvčí krajského úřadu Andrea Fulková. V pracovních dnech funguje krajská linka od 8 do 16, o víkendu od 8 do 14 hodin.

Od pondělí funguje pomoc s registrací lidem nad 80 let třeba v Jablonci nad Nisou. „Pokud je klient imobilní, pak si může domluvit, že jej navštíví zaškolená pracovnice úřadu s notebookem a mobilním připojením v jeho domácím prostředí. Pokud je klient mobilní, pak jej operátorka odkáže na kontaktní místo v recepci Eurocentra, kde s ním vyškolení pracovníci registraci provedou,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Martina Rosenbergová.

Jablonecká infolinka má číslo 483 357 439, v provozu je každý den od 9 hodin, v pondělí a ve středu do 17, v úterý a čtvrtek do 14 a v pátek do 13:30 hodin s hodinovou polední pauzou od 11:30 do 12:30 hodin. Druhou telefonní linku provozuje společnost Kultura Jablonec. Její číslo je 774 225 529. Také na této lince budou proškolení pracovníci připravení pomoci.

Pomoc nabízí třeba i Železný Brod, respektive Turistické informační centrum. „Pracovnice centra rády seniory zaregistrují, při registraci je ale nutné mít s sebou svůj mobilní telefon. Město zároveň zajistí seniorům, kteří nemají jinou možnost, bezplatnou dopravu do očkovacího centra,“ sdělil starosta města František Lufinka.

Podobná situace panuje v Tanvaldu, kde se senioři mohou obrátit na oddělení sociální práce a sociálních služeb zdejší radnice, která také nabízí bezplatnou cestu do očkovacího centra. „Zároveň se společností Smržomedic usilovně jednáme o zřízení očkovacího centra v Tanvaldu,“ doplnil starosta města Vladimír Vyhnálek.

Registrace přitom neznamená, že zájemce obratem obdrží konkrétní termín pro očkování. Vakcíny je totiž i nadále velmi omezené množství. Termín tak lze získat i později. Nemocnice nemají možnost přidělování termínu na očkování jakkoliv ovlivnit, vše probíhá centrálně.

Do Libereckého kraje dorazilo zatím jen 2340 vakcín, „Převážnou většinu musíme vyčlenit pro zdravotníky, klienty a zaměstnance ústavů sociální péče. Zbývajících zhruba 20 procent, kolem 460 vakcín můžeme nabídnout seniorům, kterým se podařilo zaregistrovat do centrálního systému,“ popsal Půta. „Proto jsem požádal pana ministra Blatného, aby Ministerstvo zdravotnictví co nejrychleji přehodnotilo systém, jakým se vakcíny v současné době rozdělují do jednotlivých krajů,“ doplnil hejtman.

OČKOVACÍ CENTRA V LIBERECKÉM KRAJI

Krajská nemocnice Liberec – Husova ulice 641, budova K, Infekční oddělení

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – budova A, první podlaží, Centrální příjem

Nemocnice Jablonec nad Nisou – Interní pavilon D, přízemí, ambulance osteologie

MMN – nemocnice Jilemnice – stará poliklinika

MMN – nemocnice Semily – Nový pavilon, přízemí, Klinická biochemie