Přes léto ale podle něj obchod v obci určitě být musí. „Obcí prochází množství turistů, mnoho jich u nás i pobývá. Je skoro až povinností obce mít základní občanské vybavení,“ vysvětlil starosta.

Do výběrového řízení se přihlásilo šest vietnamských obchodníků a jeden český řetězec. „Nejde nám o co nejvyšší cenu pronájmu, proto jsme tuhle veličinu do řízení nezahrnuli. Chceme, aby byl obchod funkční,“ vysvětlil Michal Rezler.

A opravdu, jeden z vietnamských obchodníků Tuc Thang Nguyen výběrové řízení vyhrál. „Provozujeme dva obchody v Mladé Boleslavi, z toho jeden supermarket. To rozhodlo,“ poznamenal nový provozovatel.

Obchod byl pro potřeby nového nájemce rozšířen. Nabízí nejen základní potraviny, pestrou paletu ovoce a zeleniny, masných výrobků, ale jak jsou místní zvyklí i drogerii a domácí potřeby. Dokonce spodní oblečení nebo deky.

Nový provozovatel obchodu připravil na první otevírací den, tedy na pondělí 4. března i zajímavou akci. Za každý nákup nad 100 korun obdržel kupující jeden domácí závitek. Za každý nákup nad 500 korun pak láhev vína.

Tuc Thang Nguyen doplnil, že prodejna bude mít sezónní otevírací dobu. Přes letní sezónu od 1. dubna do 30. září, kdy se Malá Skála stává oblíbeným cílem turistů, bude mít obchod otevřeno od 7 do 21 hodin, po jejím skončení, tedy od 1. října do 31. března, pak zákazníci nakoupí v čase od 7 do 18 hodin, o víkendech otevřou minimarket v 8 hodin.

