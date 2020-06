„Nouzový stav a s ním spojená bezpečnostní opatření pro mě představovala výzvu, díky které jsem se mohla vydat na novou cestu a nadále v ní pokračuji,“ popsala obchodnice svůj pozitivní přístup.

První týden využila majitelka krámku s módou, šperky, doplňky a dekoracemi vyrobenými v ČR ke strávení času s dětmi. Nechala doběhnout naplánované příspěvky na Facebooku a stále věřila, že se situace uklidní a bude moci opět otevřít. Druhý týden svůj prvotní dojem přehodnotila a začala přemýšlet, jak udrží vlastní podnikání nad vodou.

On-line vysílání má kladný ohlas Zdroj: Archiv Martiny Růžičkové

„Řada profesí jako poradenství či herectví se přeorientovala do virtuálního světa. Inspirovala jsem se a rozhodla se zkusit on-line přístup. Věděla jsem, že jen fotky nebudou stačit, a tak jsem zvolila videa. A aby to bylo interaktivní, rovnou živá vysílání,“ přiblížila Růžičková.

Už má za sebou deset livestreamů, které běží vždy ve středu od 17:30. V jejich průběhu předvede pár modelů z obchodu, ukáže různé varianty a radí zájemkyním ohledně velikostí. „Miluji ten okamžik, když vstoupím do krámku a opadnou ze mě veškeré starosti a přepnu do módu jménem pohoda. Je to úžasné. Jsem součástí malého království plného české módy a ruční práce. Povídáme si, smějeme se a užíváme okamžiky bezstarostnosti,“ svěřila se obchodnice.

Setkala se s kladným ohlasem ze strany nakupujících. „Skvělý obchod, krásné a originální věci. Je super, že člověk může podpořit české výrobce a zároveň si udělat radost. I když se do Liberce jen tak nedostanu, tak si vždycky vyberu něco z nakupovačky,“ uvedla jedna ze zákaznic Jana Petrlíková.

On-line prodej je z velké části založen na budování důvěry. Na té teď pracuje a pomalu to přináší své výsledky. „PinkTinačky jsou ty nejlepší holky na světě. Jsou sebevědomé a nebojí se být výjimečné. Nechtějí na ulici potkávat ženy ve stejných šatech. A to se jim s módou ode mě nestane. Otevřela jsem pro ně na Facebooku soukromou skupinu, kde mají možnost přednostního nákupu a také tam často vidí jako první novinky,“ ocenila přístup svých zákaznic Martina Růžičková.

Designový obchůdek Pink Tina vznikl s účelem podpory české a regionální tvorby. Jedním z cílů je nabídnout zákaznicím udržitelnou módu a propojit nakupující s autory. Najdete tu módu, šperky, doplňky, kabelky i přírodní kosmetiku.