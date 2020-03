Potravin je dost, začíná ale docházet personál. Vyplynulo to z jednání primátora Jablonce Jiřího Čeřovského se zástupci obchodních řetězců. „Zásobování jednotlivých obchodů probíhá naprosto bez problémů a lidé se nemusí bát nedostatku potravin ani dalších položek. Prodejny nezkracují otevírací hodiny a lidé nemusí nakupovat do zásoby,“ uklidnil Čeřovský.

Lidé kvůli stále přísnějším opatřením, které zavedla vláda kvůli pokračující pandemii koronaviru, přesto jídlo skupují. Podle obchodníků sice není důvod k panice, lidé si ale připravují zásoby.

„Byli jsme na větším nákupu třikrát, vždy ale na něco zapomeneme a tak se chystáme ještě. Jídlo máme, chybí nám ale třeba toaletní papír a drogerie,“ popsala dvaapadesátiletá Jana z Jablonce.

I když zásobování funguje, obchodní řetězce na Jablonecku mají problémy. Kvůli uzavření škol totiž zaměstnanci prodejen musí hlídat doma své ratolesti. „Jediné, co nám chybí, je dostatek personálu, který by stihl zboží vyrovnávat do regálů,“ upřesnil Jan Vachoušek ze společnosti Lidl. Nedostatek pracovníků začínají pociťovat také v Kauflandu v Jateční ulici.

V prodejně Albert se v pátek tvořily dlouhé fronty před čtyřmi otevřenými kasami. „To jsem ještě nezažil, byl jsem si nakoupit běžné věci na víkend a strávil jsem tady tak hodinu a půl. Mezi desítkami lidí ve frontě,“ poznamenal Pavel Dlouhý z Jablonce. Podobné případy považuje za nebezpečné. „Zakázali nám fotbal i hokej, ale v obchodech se lidé někdy doslova mačkají,“ podotkl.

Všechny prodejny na Jablonecku zvýšily svá hygienická opatření, která spočívají v častějších úklidech a dezinfekci například pásů u pokladen, toalet, zábradlí a madel u eskalátorů či výtahů. „U nás v obchodě používáme hygienické gely běžně, teď si jimi ruce potíráme po obsloužení každého zákazníka,“ popsala prodavačka z jednoho obchodu s masem a uzeninami z Železnobrodska.

Jistá omezení dle nařízení vlády muselo přijmout obchodní centrum Central. I tady ale začínají pociťovat nedostatek personálu. „Zavřeli jsme všechna občerstvení, hernu pro děti. Je ale možné, že dojde k nějakým omezením v souvislosti s personální situací vzniklou absencí maminek, jež budou muset zůstat doma se svými dětmi. Rozhodně se ale nebude jednat o zásadní omezení,“ řekl ředitel centra Aleš Stupka.

Problémem Centralu se od doby jeho otevření staly hloučky mládeže i bezdomovců, které se zde srocují, protože je v něm teplo a připojení na internet zdarma. Bezpečnostní služba dostala příkaz proti podobným hloučkům postupovat razantněji.

S následky opatření vlády se musí vypořádat i provozovatelé restaurací. Třeba jablonecký minipivovar Volt v sobotu vyprodával pivo z naražených sudů. Lidé si mohli k okénku dojít pro pivo do PET lahví či svých nádob. „Byl jsem si pro pár piv. Každé čtvrté přitom bylo zdarma,“ pochvaloval si jeden zákazník.