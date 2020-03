Auta přijíždějící ve směru od Semil a nemocnice najedou u kostela svatého Františka na kostky. „Je to znát i v autě. Když na kostky vjedete padesátkou, neslyšíte ani uvnitř,“ přiblížil Karel Nejedlý, který absolvuje trasu přes náměstí denně nejméně dvakrát. Do práce a domů. Ani zdaleka není sám, kostky vadí dalším řidičům. „Kostky v této formě kočičích hlav jsou k ničemu. I palubní deska se při jízdě po nich může rozskočit,“ přidal se Radek Tauchman.

Hluk ale vadí především lidem, kteří žijí v okolí. „Přes den nelze otevřít okno, protože jdou do domu jen výfukové smrady z aut, o hluku nemluvě. V noci se mi klepe postel, když náklaďák projede jak o závod,“ přiblížila místní obyvatelka. Část Turnovanů je pro to, aby silnice byla asfaltová i přes náměstí. Tím by se hluk v centru výrazně snížil. „Jsem určitě pro asfalt, ty kostky nejsou žádná krása,“ poznamenal zastupitel David Schindler.

Ale centrum Turnova je památkovou zónou, tedy chráněné zákonem. „Patří sem dlažba, žádný asfalt. Měření hluku je taková oblíbená berlička, jak si zdůvodnit pokládku asfaltu,“ sdělil ředitel Národního památkového ústavu v Liberci Miloš Krčmář. Asfaltu se brání také starosta Turnova Tomáš Hocke. „Myslím si, že takhle je náměstí krásné, asfalt by ho zhyzdil. Ale uvidíme, co vyplyne z diskuze,“ řekl.

Nejen podle starosty by mohl být problém vyřešen obchvatem města. „Bohužel Turnov je jedním z mála měst v kraji, kde nákladní vozy jedou středem historického jádra města,“ doplnil památkář Miloš Krčmář.

Se samotným obchvatem ale radnice moc neudělá. „Investorem bude Ředitelství silnic a dálnic a městu nezbývá nic jiného než upozorňovat na problém a apelovat na realizaci obchvatu. A to vedení města dělá už roky. Celý proces dohadování se s okolními obcemi a povolování stavby trvá dlouho,“ vysvětlil další z turnovských zastupitelů Jiří Kovačičin.

Podobný problém řešili v Železném Brodě před plánovanou rekonstrukcí zastaralých inženýrských sítí v městské památkové rezervaci Trávníky. Podle památkářů a některých obyvatel měly být silničky mezi dřevěnými domky vydlážděny tak, jak tomu bylo v minulosti. To se ale nelíbilo další části místních, kteří se obávali zvýšeného hluku i sjízdnosti a schůdnosti cest. Radnice proto mezi lidmi vypsala anketu, která napověděla, které ulice vydláždit a které vyasfaltovat.

Povrchy ulic v Trávníkách přitom po rekonstrukci volají mnoho let, nedařilo se však sladit plány majitelů inženýrských sítí a radnice. V roce 2018 provedla rekonstrukci Severočeská vodárenská společnost. Na další roky je plánována rekonstrukce rozvodů elektrické energie. K tomu přispěla dohoda s podnikem ČEZ Distribuce. „Podařilo se získat příslib možného přeložení drátů ze sloupů pod zem,“ popsal starosta František Lufinka.