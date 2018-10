Obec Tatobity je v kraji jediná, kde neexistuje zastupitelstvo. Vládne úřednice

Tatobity – Komunální volby se v Tatobitech nekonaly. A tak tu mají správce obce, kterého navrhlo a povolalo ministerstvo vnitra. Úřednice Eva Honzáková sem dojíždí každou středu, na webu obce lidé také najdou číslo jejího mobilního telefonu. Podle interních nařízení však nesmí komunikovat s médii. „Ohledně informací k práci správce obce se musíte obrátit na ministerstvo vnitra,“ odpověděla Honzáková.

Tatobity.Foto: Deník / Petr Zbranek

Do Tatobit zajíždí z prozaického důvodu – v obci nemají zastupitelstvo. Ani dosluhující, ani nově zvolené. Došlo tady totiž k mírně absurdní situaci – do voleb tu šlo pouhých šest lidí. Protože ale Tatobity řídí patnáctičlenné zastupitelstvo, musela kandidovat alespoň nadpoloviční většina, tedy osm kandidátů. To se však nestalo a obec tak čekají mimořádné volby.

Správce obce nemá takové pravomoce jako starosta, může ale schválit rozpočet a dle něj hospodařit. Nemůže však třeba prodávat obecní majetek. „V oblasti majetkoprávní například pouze spravuje majetek obce, ale nemůže s ním zásadním způsobem disponovat, nemůže sjednávat smlouvy zavazující obec, rozhodovat o akcích, které směřují k dalšímu rozvoji obce,“ doplnila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

V Tatobitech, stejně jako třeba v Líšném či Frýdštejně, bývá zvykem, že každý, kdo chce do zastupitelstva, kandiduje sám za sebe. A to letos v podstatě rozhodlo, že komunální volby tu v řádném termínu neproběhly. Exstarostka Lenka Malá se směje, když vypráví, že hned několik stávajících zastupitelů chtělo podat kandidátku po termínu. „Zkrátka zaspali. A tak jsem dnes doma, alespoň do dalších voleb,“ popsala. Ale nadále se o úředničinu stará, právě absolvovala další školení. Podle ní kandidaturu nahlásili snad všichni její dosavadní kolegové. „Volby u nás v dalším termínu už určitě proběhnou,“ doplnila.

Vedení obce správcem není pro obec výhodné, a tak je jen dobře, že se kandidáti už hlásí. „Jenom zvolením nového zastupitelstva a ostatních řádných samosprávných orgánů lze zajišťovat plnohodnotně úkoly spojené s dalším rozvojem obce,“ vysvětlila mluvčí ministerstva. Tatobity nejsou v České republice jedinou obcí, kde nastalo dočasné bezvládí. Bez starosty i zastupitelstva jsou v dalších šestnácti obcích země.

V letošním roce se Tatobity staly krajskou Vesnicí roku a postoupily do celorepublikového finále této soutěže. Tam se sice neumístily mezi třemi nejlepšími, ale získaly alespoň ocenění komise za oživení lokální historie. „Takže i to byla velká paráda,“ usmála se exstarostka.

Podobně to mají i jiní obyvatelé malebné vísky s přibližně šesti sty stálými obyvateli. „Srdce Českého ráje není Turnov, ale Tatobity,“ uvedl třeba předseda místního spolku Dědina Zdeněk Dědeček. V roce 2016 zaznamenala velký úspěch i místní „tisíciletá“ lípa. Poté, co vyhrála státní kolo ankety Strom roku, skončila na 2. místě v evropském kole. Z výtěžku ze soutěže vyrostla v Tatobitech nová lipová alej. „Nové lípy jsme vysadili podél staré Císařské cesty ze Zázvorky na Žlábek Vrcha,“ dodala Lenka Malá.