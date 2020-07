Výška věže je 51 metrů a z úrovně náměstí vede na vrchol 250 schodů. Na radniční věži jsou hodiny, jejichž ručky jsou neobvykle rozměrné, protože jsou přímo v nich umístěny osvětlovací žárovky. Minutový ukazatel měří 277,5 centimetrů. Budova radnice na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou byla postavena ve funkcionalistickém stylu v letech 1931–1933 podle návrhu architekta Karla Wintera. Od začátku sloužila nejen jako administrativní budova, ale zároveň také jako kulturní centrum s restauracemi a kinem.

Součástí výstupu na věž je prohlídka zasedacích sálů, které jsou po rekonstrukci. Obnoveny byly podle původních historických plánů a dobových fotografií. Přední české sklářské firmy se podílely na výrobě svítidel, zruční řemeslníci zhotovili nábytek na míru a do minulosti návštěvníky přenese i reliéf se znakem města a motivy jabloneckého průmyslu, který hlavní zasedací místnosti vévodí.

Vyhlídka je z bezpečnostních důvodů přístupná pouze s průvodcem. Oběžný výtah páternoster nyní prochází rekonstrukcí a tak je možné se nahoru dostat pouze pěšky. Sraz zájemců o výstup na věž je před radnicí v každou celou hodinu. V pondělí a ve středu jsou prohlídky od 10 do 16 hodin. V úterý a ve čtvrtek od 10 do 15 hodin a v pátek od 10 do 14 hodin. Základní vstupné je 40 korun za dospělého a 20 korun za děti, studenty a seniory. Zdarma mají vstup děti do 6 let.