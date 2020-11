Koronavirus úřaduje i v kostelích. Nejenže ruší mše, ale i plánované složité rekonstrukce. Na začátku listopadu měla začít demontáž unikátních varhan v jabloneckém kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Jenže kvůli opatřením proti šíření epidemie nezačala. Do Česka totiž nemohou vycestovat pracovníci německé specializované firmy Hermann Eule Orgelbau.

„Mají své termíny na další zakázky. Pokud by do Jablonce vyjeli, šla by celá dílna do karantény, což si nemohou dovolit,“ přiblížil Jiří Kreisel z Nadačního fondu Jablonecké varhany, který se stará o veřejnou sbírku, jejímž cílem je oprava vzácného nástroje.

Varhany postavila firma Rieger z Krnova pro tehdy dlouho očekávaný nový katolický kostel, vysvěcený 24. dubna 1932. Varhany poprvé hrály při slavnostním předání firmou dne 9. dubna 1932 za účasti dárců varhan bratří Jägerů a vedení firmy. U podobných varhan se předpokládá velká oprava po padesáti letech.

Původní harmonogram počítal s tím, že ke 150. výročí narození architekta Josefa Zascheho, tedy 9. listopadu 2021, rozehrají v kostele první dva prospektové rejstříky a k 90. výročí svěcení kostela, které bude 24. dubna 2022, již zazní celé varhany. „Firma je připravena demontovat nástroj i v zimních měsících. Přivezli by si svá topidla, aby mohli v chladném kostele pracovat. Pokud by to stihli přes zimu, mělo by se vše stihnout,“ doplnil Kreisel.

Unikátní obří stroj poničil čas a dřevokazný hmyz. Když se v roce 2017 jablonecká zubní lékařka Irena Kreiselová dostala k technické zprávě o jeho stavu, zaskočil ji zejména její závěr. „Varhany lze sice ještě nějaký čas udržovat ve funkčním stavu, ale bez generální opravy hrozí jejich neodvratný konec jako hudebního nástroje,“ zavzpomínala.

Zdroj: Jiří KreiselK běžnému opotřebení různých dílů, které se nerestaurovaly od roku vzniku varhan, tedy od 30. let minulého století, se přidal i červotoč, který situaci výrazně zhoršil. Některé klíčové pneumatické součásti jsou dávno za hranicí životnosti. Varhany jsou památkově chráněné, a tak jediná možnost, jak je po devadesáti letech znovu dostat do formy, je jejich citlivé zrestaurování. A takový projekt něco stojí. „Proto jsem založila Nadační fond Jablonecké varhany a oslovila spolehlivé lidi pro jeho vedení,“ sdělila Kreiselová.

Rekonstrukce vyjde na miliony korun, které má nadační fond z větší části už připravené. Na transparentním účtu, kam přispěly desítky institucí a stovky soukromých dárců, je v současné době bezmála tři a půl milionu korun, milion přislíbilo uhradit město Jablonec a stejnou částkou se má podílet i Liberecký kraj. Obří vzpruhou pro veřejnou sbírku je i příspěvek Nadace Jablotron, která zaslala tři miliony korun. Celkem je tedy na opravy varhan připraveno už bezmála 5,5 milionu korun, zbývá sehnat posledního půl milionu.

Jedinou možností, jak varhany zachránit, je jejich kompletní rozebrání. Poté je třeba veškeré dřevěné části převézt na ozáření kobaltovou radiací. Pak vše očistit, napustit ochrannými prostředky, zatmelit a vyplnit všechny otvory po hmyzu, finálně natřít, namořit a nalakovat. Kovové části je nutno vyspravit, vyrovnat a kov ošetřit vhodným konzervačním nátěrem. Odhadem bude jen pro transport dřevěných částí na ozáření několik kamionů.

V České republice se nalézá více než 5700 varhan, ale jen zlomek z nich má parametry koncertního nástroje a ještě menší počet disponuje 43 rejstříky, dalšími vedlejšími rejstříky a třemi manuály. Právě takový unikát se nalézá v jabloneckém kostele. Celkový počet píšťal je více než 2500 a navíc lze prakticky každou z nich individuálně ovládat. Varhany jsou podle odborníků vzácnou ukázkou meziválečného varhanářství. „Patří k jedněm z největších varhan Litoměřické diecéze a zároveň jsou pravděpodobně nejbohatší na zvuk,“ popsal organolog Radek Rejšek.