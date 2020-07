Koncertem kapely Bran začal ve čtvrtek 9. července cyklus akcí pod názvem Jablonecké kulturní léto. Jedná se o sérii koncertů a divadla na letní scéně Eurocentra. Až do 28. srpna tu proběhne osm představení.

Bretaňský folklór zahájil Jablonecké kulturní léto. | Foto: Radka Baloghová

Vystoupí například Galiani Gypsy Jazz, bosno- polsko - slovensko – čeští Pirates of The Pub, Slam Poetry Show nebo dvakrát loutkové divadlo Waxwing Theatre. Bran přivezli do Jablonce osobitě zpracovaný bretaňský folklor, kterému se skupina systematicky věnuje, ale i vlastní materiál včetně původních instrumentálních skladeb a poprvé i písniček v češtině. Kapela, která letos slaví dvacet let existence, v Jablonci představila také své zatím posledním albem Beaj vat!