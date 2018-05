OBRAZEM: Bubeníci, kynologové, hasiči. Rychnovské slavnosti se vydařily

Jablonec n. N. - Tým trenéra FK Jablonec Petra Rady má, po vítězném zápase HET ligy nad Slováckem 2:0, do fotbalové Evropy cestu otevřenou. Svoji zásluhu na tom má také Luděk Pernica, pro kterého to ale byl v dresu Jablonce zápas poslední. Míří do Plzně.