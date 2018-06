OBRAZEM: Den IZS. Záchranáři předvedli, co umí

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16480 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Zaměstnanec musí projít zdravotní prohlídkou st.2, - pracovní poměr na dobu 90 dnů., Osobní kontakt: Dr. Milady Horákové č.p. 185/66, Liberec, Po - St od 8.00 do 10.00 hod., Pracovní poměr na dobu 90 dnů.. Pracoviště: Padalia agency s.r.o. - akt plastikářská technologie čechy, spol. s r.o., Želivského, č.p. 4599, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Yuriy Popadych, +420 777 666 483.

Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví Osobní bankéř/ka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Osobní bankéř/ka, náplň práce: denně se potkávat se zajímavými lidmi a pomáhat plnit jejich sny, pracovat s nejnovějšími digitálními technologiemi a učit klienty, jak se používají naše aplikace, pomocí unikátního poradenského modelu radit klientům jak dobře hospodařit s penězi, neustále se zajímat o klienty a o to, jakou mají zkušenost s bankovními produkty a vymýšlet způsoby, jak tuto zkušenost obohatit, být aktivní a neustále zlepšovat své obchodní dovednostiOsobní bankéř/ka., Zaměstnanecké výhody: 25dnů dovolené, 5 dnů zdrav. volna, 2dny na charitu, plně hrazené stravenky 95Kč, /den, příspěvek na penzijní a životní pojištění, ?příspěvek do Cafeterie, zvýhodněné podmínky na bankovních produktech, Kontakt telefonicky, nebo emailem.. Pracoviště: Česká spořitelna, a.s.-pobočka jbc, Mírové náměstí, č.p. 484, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Kateřina Lubinová, +420 703 481 598.

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace REFERENT ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici, REFERENT ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE (agenda územní plánování na oddělení územního plánování), 10. platová třída, Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením; znalost stavebního zákona a správního řádu, včetně souvisejících právních předpisů výhodou; osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro oblast územního plánování výhodou; praxe v oblasti státní správy - pořizování územního plánu výhodou; komunikační a organizační schopnosti; aktivní přístup k řešení problémů, pracovní flexibilita; schopnost samostatné tvůrčí práce a dalšího vzdělávání v oboru, koncepční myšlení; znalost práce s výpočetní technikou a orientace v místopisu města Jablonec nad Nisou a okolí., Popis vykonávané práce: Pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pro město Jablonec nad Nisou a obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, a to dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). , Přihlášky do 10. července 2018 do 12 hod., Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem ihned nebo dle vzájemné dohody, Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.. Pracoviště: Statutární město jablonec nad nisou - magistrát města, Mírové náměstí, č.p. 3100, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Zdeňka Krausová, +420 605 713 567,483 357 172.