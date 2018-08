OBRAZEM: Hrad Vranov v létě žije akcemi

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 20 000 Kč

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních Pokojská. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co Vám můžeme nabídnout?, " Celoroční provoz, " Práci v přátelském a mladém kolektivu, " Finanční ohodnocení stejné jako v Praze, " Finanční bonus jako poděkování za roční výsledky, " Čerpání benefitů jako je např. noc v luxusním apartmá se čtyř-chodovou večeří pro dvě osoby a masáží, " Možnost nákupu kosmetických a jiných produktů se zaměstnaneckými slevami, " Možnost jazykového vzdělávání s finančním příspěvkem, " Finanční příspěvek na obuv, firemní oblečení, " Atraktivní a zábavné teambuildingy, firemní snídaně , " Podpora osobního rozvoje s firemním koučem, " Osobní přístup zaměstnavatele ke každému zaměstnanci, " Sebevzdělávání se v oboru, Co očekáváme od Vás:, " Nadšení do práce v týmu, " Chuť pracovat v náročném hotelovém prostředí, " Sdílet společné týmové hodnoty, " Přátelskou povahu, " Časovou flexibilitu, " Řidičský průkaz skupiny B je výhodou, " Úzkou spolupráci s ostatními kolegy, " Vstřícný a ochotný přístup k hostům, Svůj životopis, prosím zašlete na info@vnebi.cz, nebo volejte na tel.776 159 401. Příchovice u Kořenova, , Hlásit se emailem, nebo telefonicky.. Pracoviště: V nebi.cz s.r.o. - wellness hotel v nebi, 468 48 Příchovice. Informace: Alena Malá, +420 608 600 740.