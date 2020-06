Komponovaný pořad, v němž své hosty zpovídá sám ředitel kulturního stánku Mgr. Pavel Žur se těší stále větší divácké oblibě. Přestože je akce zároveň přenášena on line a dá se sledovat na webu divadla, v hledišti se objevuje stále více a více kulturymilovných Jablonečanů.

Ti, navzdory stále povinným rouškám, dokáží vytvořit atmosféru plnou radosti, nadšení a pohody. K tomu pro ně „jejich ředitel” na pódiu zpovídá přední české umělce, kteří vedle svého mistrovství většinou v euforii, že se po koronakrizi vrátili zpět na jeviště, prozradí mnohé zajímavosti ze svého soukromí.

A přesně tak to v našem secesním stánku vypadalo i tentokrát. Zútulněné jeviště a la Krausova pohovka, skvělá práce osvětlovačů a zvukařů a k tomu velepříjemné vystupování všech protagonistů večera. Usměvavá a hovorná Mátlová, „Dracula” Daniel Hůlka, basista šest let působící v Metropolitní opeře v New Yorku Vladimír Chmelo ( jenž je zároveň současným učitelem zpěvu obou zmíněných pěvců), klavírní mág Ahmad Hedar a moderátor večera Pavel Žur.

Ti všichni obstáli, ve večeru plném nejznámějších operních árií a muzikálových duetů bezpochyby na jedničku. A tak není divu, že ovace zněly v průběhu celého programu, že si závěrečným standing ovation ještě diváci vytleskali emoční nálož v podobě ústřední písně z filmu Tenkrát na Západě a mnozí si v jejím průběhu otírali lesknoucí se oči a není ani divu, že zřejmě nejstarší divačka, téměř devadesátiletá Božena z Jablonce prohlásila, že jestli ji rouška umožní další takový zážitek zažít na vlastní kůži, ušije jich v ruce ještě minimálně sto. Jablonecké divadlo zkrátka žije.

Divadlo pro 100 - Tereza Mátlová, Daniel Hůlka a Vladimír Chmelo

Zdroj: Youtube