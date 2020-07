Skupina vznikla v Praze v roce 2010 díky lásce k živému odkazu tradiční hudby. Od počátku se kapela vyvíjela velmi organicky, přes vazby a přátelství. Skupinu formují svým hlasem tři ženské osobnosti: Ewa Żurakowska z Polska, Aida Mujačić z Bosny a Svetlana Sarkisian, která je ze Slovenska, avšak má arménské kořeny. Ty doplňují tři čeští muzikanti: kytarista Marek Novotný, basista Milan Mikšíček a bubeník Jan Šikl.

Ženská složka kapely střeží původní formu provázanou s podstatou písně. Jablonecké kulturní léto pokračuje dalším koncertem na tomtéž místě ve čtvrtek 30. července. To zde vystoupí českobudějovická kapela Pirates Of The Pubs, která hraje hudbu spřízněnou s irským punkrockem. Nabízí slušnou porci veselé, energické muziky, ze které srší radost z hraní i lásky k hudbě.