OBRAZEM: Mladí návrháři z univerzity vystavují v jablonecké Galerii N

Jablonec n. N. - Jedním z témat byla například voda, další neslo název Barva, hmota, inovace.

Galerie N v Jablonci nad Nisou zahájila výstavu semestrálních prací studentů oboru textilní a oděvní návrhářství stylově, módní přehlídkou. Zatímco studenti 2. ročníku museli zpracovat své návrhy na téma Voda, jejich spolužáci z 3. ročníku tvořili na téma „Barva, hmota, inovace.“

Výstava potrvá do 26. února a ujít by si ji neměl nechat nikdo, koho zajímá móda a design. „Studenti předvedli, co dovedou, a já osobně jsem s jejich výtvory spokojený. Jejich schopnosti odrážejí vybavenost, kterou ve škole získají, jako např. výtvarné základy či textilní technologie. To ocení hlavně při dalším pracovním zařazení,“ shrnul program docent a akademický malíř Svatoslav Krotký.