Jablonecké muzeum se před šesti lety rozhodlo rozšířit koncept pravidelných prezentací bižuterie, navazujících od roku 1998 na slavné jablonecké výstavy, na nekomerční přehlídku skla a bižuterie nazvanou Mezinárodní trienále skla a bižuterie. Součástí stěžejní výstavy Trendy.Design.Produkce sice byla svítidla od samého počátku, letos jim je ale poprvé vyčleněn samostatný prostor, a to nová atypická muzejní přístavba v podobě krystalu.

„Zatímco do nižšího patra novostavby chystáme expozici vánočních ozdob,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. „Prosklený prostor je určen na specifické výstavní projekty a akce. Věříme, že přitáhnou pozornost laické i odborné veřejnosti. Nyní v něm najdou místo současná svítidla,“ dodala.

Jakub Berdych Karpelis a Josef Tomšej ze studia QUBUS DESIGN pro prezentaci navrhli originální mobiliář v kombinaci kartonu a skla a připravili vzdušnou instalaci více než tří desítek objektů. Jejich autory jsou rovněž známí designéři, například Lucie Koldová, Jaroslav Bejvl ml., Michaela Tomišková a Jakub Janďourek (DECHEM studio), Boris Klimek či Lukáš a Filip Houdkové. „Osvětlovadla jsou jedním z nejsilnějších trendů posledních let. Počet jejich výrobců, dodavatelů a návrhářů setrvale roste. Proto jsme je chtěli také trendově a moderně vystavit,“ uvedl ke koncepci prezentace hlavní kurátor projektu Petr Nový.



Instalaci, dobře viditelné i zvenčí, dominují závěsná svítidla. Jsou sice vystavena samostatně, ale Jakub Berdych Karpelis z nich sestavil atraktivní objekt, který doslova vyzařuje energii současného českého umění ohně a světla. „Připravovat první výstavu do nového prostoru je vždy výzva. Mám radost, že nám muzeum dalo nejen důvěru, ale i prostor k tomu pojmout vše malinko netradičně. Že jsme to mohli pořádně rozsvítit,“ usmívá se Berdych.

Trendy.Design.Produkce, včetně svítidel v „krystalu“, je v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie možno navštívit až do 1. listopadu, přes léto poběží i doprovodná zábavná rodinná dílna „Hrátky (nejen) se sklem“. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Mezinárodní trienále skla a bižuterie pak bude pokračovat koncem listopadu otevřením dalších dvou výstav.