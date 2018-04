OBRAZEM: Řeka táhla. Vodáci odemkli Jizeru

Žlutá plovárna na Malé Skále ožila v sobotu celodenním programem, který ve dvě hodiny odpoledne kulminoval „odemčením“ Jizery pro vodáky.

Společnost SunDisk, která provozuje Žlutou plovárnu a zajišťuje další aktivity kolem řeky Jizery, připravila pohádkovou cestu do Líšného, odkud si mohli účastníci půjčit kánoi a sjet zpět na Malou Skálu po vodě. Pro děti byly připraveny dvě pohádky. Jedna se odehrála v Líšném, druhou připravili na Žluté plovárně.Nechyběla ani živá hudba a různé dětské atrakce. Na závěr akce proběhl závod na lodi do Křížků a na koloběžce zpět. Vítěz bral sud piva. Nádherné počasí přilákalo na Malou Skálu i do Líšného tisíce návštěvníků.