FOTO: Rozsvícení vánočního stromu v Jablonci sledovaly stovky lidí

Jablonec nad Nisou - Také v Jablonci už svítí na náměstí vánoční strom.

Nedělnímu rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí před jabloneckou radnicí přihlížely stovky lidí. Zcela poprvé se tohoto úkolu ujal nový primátor Milan Kroupa a neobešlo se to bez mírného dramatu. Těsně před rozzářením „pichláče“ totiž vypadl proud. Akci to však významněji nenarušilo. Kroupa začal před davem netradičně, připravil si úryvky z Bible.



„Byla to hezká akce. I ta radnice je takto nasvícená hezčí. Škoda, že se nevyvedlo počasí a začalo pršet,“ řekla Simona Malá, která se na akci přišla podívat s dcerou.

Na místě nechyběl dřevěný stánek s vánočním občerstvením. Lidé se zahřívali svařákem, punčem nebo zázvorovým čajem. Děti zpívaly koledy a přidali se i dospělí.