Absolventi Integrované střední školy ve Vysokém nad Jizerou patří ve svých oborech mezi špičku.

Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou oslavuje sto let od svého založení. | Foto: Petr Červa

Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou oslavuje sto let od svého založení. Co na tom, že se původně jmenovala Odborná zemská hospodářská škola a poté vystřídala hned několik názvů. Tradice výuky především ve strojních oborech tu začala v roce 1920. A daří se jí i o sto let později.