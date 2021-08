OBRAZEM: V Bezděčíně závodila terénní auta. Poradila si i s bahnitou tůní

O víkendu proběhl v pořadí už desátý ročník Asterix Off Road Párty. Závod terénních automobilů byl rozdělen do pěti kategorií, hodnotila se rychlost i přesnost. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na malých čtyřkolkách, nechybělo ani občerstvení. „Nevěřila bych, jak obtížný terén mohou automobily projet bez nehody. Prudký kopec, bahnitá tůň nebo strmé stoupání vzhůru po lesní cestě, to vše bez problémů,“ netajila svůj údiv jedna z divaček.

V Bezděčíně závodila terénní auta | Foto: Radka Baloghová