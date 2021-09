První nález Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v případu zavlečení onemocnění covid-19 do Domova důchodců Velké Hamry je na světě. Úřad konstatoval, že ředitel domova Čestmír Skrbek pochybil, když nepřímo identifikoval jednu z pracovnic, jež mohla mít podíl na rozšíření nákazy mezi seniory.

V případu jde o červnové úmrtí jednoho z nakažených klientů domova. Nemoci podlehl, přestože byl počátkem roku proti covidu-19 očkovaný. Poté bylo onemocnění odhaleno u dalších klientů a také pracovnice takzvané přímé služby. Ředitel domova Čestmír Skrbek poté v médiích zveřejnil, že jedna z pracovnic daného oddělení nebyla proti covidu očkována, ačkoli ji o potřebě vakcinace přesvědčoval.

Podle ÚOOÚ však ředitel pochybil, když ji nepřímo identifikoval zveřejněním informace o jejím zdravotním stavu, tedy prohlášením, že se odmítla naočkovat. „Následně musela nejen ona, ale také její rodina čelit velice negativním útokům ze strany médií i okolí,“ poznamenal advokát Tomáš Nielsen z občanské platformy Zdravé fórum, která podala na Domov důchodců stížnost k úřadu.

Čestmír Skrbek se odmítl k případu vyjádřit. „Přijde mi to jako nějaká mediální hra. Žalobu ani stížnost na úřad nemohu tudíž komentovat,“ řekl pouze.

Právníci zmíněné pečovatelky od samého počátku upozorňují, že ředitel domova překročil meze nejen svých oprávnění, ale také základních pravidel lidskosti. Ženě a celé její rodině podle nich způsobil obrovské trauma. „Jediné, čím se ředitel Skrbek dosud mohl formálně bránit, bylo, že neuvedl její jméno. Tuto argumentaci ale Úřad pro ochranu osobních údajů smetl ze stolu. Ve svém vyjádření potvrdil, že ředitel domova důchodců svým prohlášením zpracoval osobní údaj,“ poznamenal Tomáš Nielsen.

Podle právníka je stanovisko ÚOOÚ i jakýmsi varováním pro ostatní zaměstnavatele v tom, že jakékoli informace o svých zaměstnancích, zejména o jejich zdravotním stavu, musí důsledně utajovat. Nesmí poskytovat informace, které by v souhrnu vedly k přímé či nepřímé identifikaci osoby. Tedy k jejímu ztotožnění třetí osobou. „Jsem přesvědčen, že žádný zaměstnavatel nemá nárok na to vědět, zda je jeho zaměstnanec očkován proti nemoci covid-19, nebo ne. Pokud se to však dozví, musí s takovou informací nakládat skutečně jako s velice citlivým osobním údajem,“ konstatoval Tomáš Nielsen.

Úřad pro ochranu osobních údajů ústy mluvčího Tomáše Patáka verdikt potvrdil, nicméně jej do pátečního večera nekomentoval, a to i kvůli stále probíhajícímu prozkoumávání.