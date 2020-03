Obyvatelé se musí připravit na zvýšení nájemného v městských bytech nebo na zavedení plateb za svoz komunálního obchodu. Omezit se má provoz radničního zpravodaje, město chce ušetřit i na službách, proto vypíše nové výběrové řízení na dodavatele. Z plánů na letošní rok byl vyškrtnut i nákup automobilu na rozvoz obědů. Vzrůst by měly poplatky z cestovního ruchu.

Všechna opatření chce nové vedení radnice prosadit ještě letos. „Rozpočtová priorita zní: zachraň co můžeš,“ sdělil místostarosta města Tomáš Vašíček. A to ještě rozpočtu pomohl mírný průběh letošní zimy. Ušetřené peníze za údržbu komunikací tak letošní schodek o něco srazily. „Bude potřeba hodně odvahy vše prosadit, protože to bude bolet všechny obyvatele města,“ doplnil Vašíček.

Město nepočítá s žádnými většími investicemi. Dofinancovány budou poslední úpravy v nově vybudovaném domě s pečovatelskou službou, proběhne ale i zateplení místní hasičské zbrojnice. Více než milion korun musí radnice najít i pro dokončení rekonstrukce bývalého kina na kulturní centrum.

„Další větší investice se město bude snažit částečně vyřešit díky partnerství s místními podnikateli,“ uvedla mluvčí radnice Hana Veselá. Jak ale celá iniciativa dopadne, není jasné, radnice chce s podnikateli teprve jednat. „Zkusíme je přesvědčit, aby se na investicích do rozvoje města podíleli,“ poznamenal starosta Harrachova Jaroslav Čech.

Poslední jednání zastupitelstva před vyhlášením nouzového stavu bylo opět živé, nejvíce během projednávání schodkového rozpočtu. Diskuze proběhla třeba nad plánovaným zvýšením nájemného v městských bytech. Místní platí velice nízké nájemné, asi 25 korun za metr čtverečních. „Při jednání Mikroregionu Tanvaldsko jsem se zajímal o nájemné v okolních obcích. Všechny, vyjma Josefova Dolu, mají o 50 až 100 procent vyšší nájemné než u nás,“ přiblížil Jaroslav Čech.

Město přitom v uplynulých letech dokázalo i přes dluhy investovat. Třeba do přestavby bývalého internátu na dům s pečovatelskou službou. Objekt získalo město bezplatně od kraje před osmi lety, přestavbu dělalo se státní dotací. Z programu ministerstva pro místní rozvoj získalo 12,6 milionu korun. Na zbytek si vzala radnice půjčku. To ještě městské finance ustály.

Ranou pro ekonomiku města ale bylo rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v kauze privatizace skláren Crystalex a následné nevyplacené odměny advokátovi. Město muselo zaplatit 11milionový závazek. Protože tolik peněz na účtě radnice neměla, musela si vzít další úvěr ve výši 6 milionů korun.

Město v kauze privatizace zpočátku zastupoval advokát a dnešní místostarosta Tomáš Vašíček, který uzavřel s městem smlouvu: pokud stamilionový dluh města zmizí, bere deset milionů korun. Když se radnice po pro město vyvazujícím rozsudku zdráhala advokátovi zaplatit, přenechal pohledávku zdarma společnosti Auditas.