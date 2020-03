Magistrát na výzvu Libereckého kraje oslovil dobrovolníky, aby šili roušky a po telefonické dohodě je odnášeli na radnici. To samé platí třeba v Železném Brodě, Tanvaldu či Turnově. Liberecký kraj nařídil od úterý povinné nošení roušek nebo jiných pomůcek na veřejnosti. Roušek ani účinnějších respirátorů se přitom nedostává žádnou oficiální cestou, nejsou k dostání ani v internetových obchodech.

„Nechceme čekat na dodávku slibovaných roušek od vlády, rozhodli jsme se proto podniknout své kroky vlastní cestou. Hledáme šikovné švadleny, kutily, maminky na mateřské, všechny, kteří jsou s dětmi doma a pracují z domova, aby pomohli Turnovu ušít roušky,“ vyzval starosta Turnova Tomáš Hocke. Dobrovolníci najdou bližší informace na webech obcí a měst.

Tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček vydal v úterý pokyn k minimalizaci počtu pracovníků na jednotlivých pracovištích. V budovách úřadu či v terénu zůstanou v nezbytném počtu pouze určení pracovníci.

„Především jde o pracovníky zapojené do krizového řízení, u vstupu do budov, pracovníky na telefonech pro vyřízení nejnutnějších záležitostí občanů, řídící pracovníky a ti, kdo řeší provoz úřadu. Dále zůstávají pracovníci řešící v terénu nutné investice, správu majetku města, nezbytnou sociální práci a podobně,“ přiblížil Řeháček. Toto opatření platí zatím do pondělí 23. března.

Jedna z nejrizikovějších skupin z hlediska přenosu koronaviru jsou bezdomovci. V Azylovém domě v jablonecké ulici Za Plynárnou, který provozuje organizace Naděje, uzavřeli jednu ze čtyř registrovaných sociálních služeb – nízkoprahové denní centrum.

Problém je i tady především v nedostatku ochranných pomůcek. „Nemáme jediný respirátor nebo obyčejnou roušku. Zaměstnanci jsou vystaveni nebezpečí, někteří se začínají bouřit, že bez ochranných pomůcek nechtějí s klienty přicházet do styku,“ sdělila oblastní ředitelka Naděje Milena Havrdová. Terénní pracovnice začaly šít samy roušky přímo na středisku i pro zaměstnance v ostatních službách.

Služby zavřeného nízkoprahového centra nahradili terénním programem, kdy terénní pracovník třikrát týdně v určený čas na předem určená místa rozváží potravinovou a hygienickou pomoc pro lidi, kteří zůstávají venku.

„Nemůžeme zamezit setkávání lidí v celém domě, služba pobytová nejde od ambulantní oddělit a primárně chceme zajistit péči pro ubytované, z nichž řada je v seniorském věku i zdravotně handicapovaná,“ dodala Havrdová.