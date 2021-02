Ani výstavní a koncertní prostory Eurocentra, ani jiné diskutované prostory. Velkokapacitní vakcinační centrum bude v městské hale a zabere tři kurty, na nichž vzniknou čtyři očkovací místa. Řeší se vstupní prostory tak, aby lidé mohli dodržovat bezpečné rozestupy. A výstupy, protože očkovaní musí na místě dalších třicet minut setrvat, aby se podařilo podchytit případné vedlejší účinky vakcíny.

„Nejprve jsme zakryli podlahu, aby ji lidé neponičili,“ přiblížil náměstek primátora David Mánek, který má na starosti koordinaci přípravy centra.

U vstupů už stojí masivní stojany s dezinfekcí, fyzicky jsou připravena i očkovací místa, která tvoří kóje, jež mají zajistit soukromí. Samotné očkování bude řídit personál Nemocnice Jablonec. „V prvních týdnech počítáme s uvolněním jednoho lékaře a tří sester. Postupně, jak bude vakcína přicházet, jsme schopni personál centra dále posilovat,“ sdělil ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček.

Magistrát nyní hledá dobrovolníky, kteří by pomohli s administrací očkování. „Počítáme s tím, že ve chvíli, kdy bude vakcíny dostatek a vše pojede na plné obrátky, bude potřeba alespoň osm lidí na směnu, jež budou dlouhé čtyři až šest hodin,“ popsal Mánek. „Aplikace vakcíny je to nejmenší, daleko více organizace a času zabere administrace,“ dodal Vít Němeček.

Pod vedením náměstka Davida Mánka vznikla pracovní skupina, jejímiž členy jsou nyní ředitel nemocnice Vít Němeček, ředitel Kultury Jablonec Petr Vobořil, vedoucí odboru sociálního Martina Rosenbergová. Skupina se bude dále rozšiřovat.

Začít očkovat v EOC chtějí už 1. března. „Osobně si myslím, že pokud by byly vakcíny dostupné v dostatečném množství, jsme schopni provoz centra o týden urychlit, tedy začít očkovat ještě v průběhu února,“ podotkl Němeček.

Řeší se i parkování a pendl

Podle Davida Mánka je ale potřeba vše vyladit a stoprocentně se připravit. „Musíme doladit další detaily, například rezervaci parkování nebo pendlující speciální autobusové linky. Před námi je ještě spousta práce,“ doplnil Mánek. Sám si onemocněním covid-19 už prošel. „Deset dní jsem byl unavený tak, že jsem skoro nevylezl z postele, pořád jsem spal. Pokud to srovnám s chřipkou, kterou jsem prodělal loni, byl covid horší. Následky pociťuji ještě dnes, snadno se zadýchám, a to i během delší řeči,“ přiblížil náměstek.

Centrum by mělo být pro lidi z Jablonce a okolí otevřené denně od 7 do 19 hodin. „Z diskuse s praktickými lékaři víme, že mnozí mají vůli hledat cestu k očkování ve svých ordinacích, ale sázíme na to, že díky zřízení EOC můžeme proces očkování podstatně zrychlit,“ dodal Mánek.

Sportovní hala byla vybrána z několika možností. Hovořilo se o výstavním pavilonu Eurocentra, sokolovně, zimním stadionu, Střelnici nebo právě o městské sportovní hale. Rozhodujícími kritérii byla snadná dostupnost pěšky i městskou hromadnou dopravou, dostatečná kapacita parkoviště, plocha minimálně 400 m2 a menší obslužné prostory.

Důležitý je bezbariérový přístup a pohyb po centru, zdravotnický personál potřebuje vidět na celé centrum pro případ, že by se klientovi udělalo po aplikaci vakcíny nevolno či měl nějaké další závažnější zdravotní komplikace. Ve špičkách se v centru může nacházet kolem 100 lidí, proto je důležitá dostatečná kapacita.

„Jedinou nevýhodou zvoleného řešení je, že se v hale na několik měsíců zastaví sportovní akce. „Město však sportovcům nabídne alespoň částečnou náhradu v jiných krytých sportovištích,“ doplnil David Mánek.

Nejpozději v úterý tohoto týdne bude jasné, kolik dobrovolníků se magistrátu přihlásilo pro administrativní zajištění externího očkovacího centra.