Zdravotníci v jabloneckém očkovacím centru v městské sportovní hale zvládli proočkovat už více než 30 tisíc dávek vakcín. Centrum navíc každým dnem navyšuje kapacitu. Týdně tudy nyní projde 5700 očkovaných, přičemž v posledním květnovém týdnu to byly jen tři tisíce osob. To se daří i prodloužením otevírací doby. Ve všedních dnech je otevřeno od 12 do 17 hodin. „Centrum jsme také zprůchodnili, nyní už se pracuje ve všech čtyřech koridorech,“ přiblížil ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček. Právě nemocnice se spolu s magistrátem stará o chod centra.

Podle magistrátu nečekají dlouho na termín ani lidé registrující se přes celostátní rezervační systém. „Na začátku června stálo před závorou sto klientů čekajících na první dávku. Navýšením kapacity je jablonecké centrum tím s nejkratší čekací dobou v kraji. Ačkoli se s navýšením kapacity začaly před centrem tvořit kratší fronty, každý klient čeká maximálně čtvrt hodiny,“ popsal náměstek primátora David Mánek.

Provoz centra je plynulý, druhou dávku dostává už 3600 lidí týdně. „Jsem už po druhé dávce, po které se mi udělalo na celý den nevolno, ale už to přešlo. Zajímavé bylo, že první dávka neměla takové příznaky,“ přiblížil 72letý Josef ze Železnobrodska.

Podobné příznaky popsala i Veronika Kaššovičová, lékařka, která sama dochází do centra očkovat. „Jsem za očkování velmi ráda. I přesto, že jsem si docela protrpěla druhou dávku vakcíny: měla jsem zimnici, horečku, únavu, bolesti svalů, ale trvalo to méně než 24 hodin. Ale v porovnání s tím, jak trpěli při covidu mí kolegové, vlastně brnkačka,“ vysvětlila.

Zdravotníci apelují na potenciální klienty centra, aby přicházeli na očkování co možná přesně, ne s velkým předstihem. „Pokud chodí příliš brzy, pak se před centrem hromadí a vznikají fronty,“ upozornil ředitel nemocnice.

Zároveň vyzývá, aby se zájemci o očkování registrovali co nejdříve. „Všichni, kdo se očkovat chtějí nebo ještě nejsou pevně rozhodnutí, ale spíše se k očkování kloní, by se měli zaregistrovat bez zbytečných odkladů. Nenechávejte registraci až na prázdniny nebo dokonce až na podzim,“ dodal Němeček.

Očkovací centrum by mělo zůstat ve sportovní hale nejpozději do 27. srpna, do té doby musí magistrát najít adekvátní náhradu.

Sportovní hala byla jako očkovací centrum vybrána ze svého strategického umístění. Je u ní dostatečná parkovací kapacita, jezdí k ní i speciální autobusové linky MHD.

Jak na certifikát?

Aby bylo možné sportovat, účastnit se kulturních akcí apod., bude nutné doložit negativní test, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo certifikát k aplikovanému, a to i prvnímu očkování. Certifikáty však nejsou v očkovacím centru k dispozici. „Nemocnice už není schopná tisknout nebo zasílat certifikáty k testu či očkování občanům, kterým se je nepodařilo získat na portálu ocko.uzis.cz. Prosíme, nevolejte v této věci do nemocnice nebo očkovacího centra, neposílejte e-maily, nemáme na to kapacitu,“ vzkázal Vít Němeček.

Tou nejjednodušší a nejrychlejší možností, jak certifikát získat, je Očkovací portál občana ocko.uzis.cz, kde je možné si certifikát potvrzující i 1. dávku vakcíny vytisknout. „Je to velmi jednoduché. Stačí zadat číslo občanského průkazu a telefonu, kam přijde do sms zprávy kód, jímž se dostanete do osobního listu o provedeném očkování. Na rozdíl od předchozích kroků chybí na výpisu zřetelné tlačítko tisk. Je nutné kliknout na pravé tlačítko myši a zvolit příslušný povel,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.