Také v jabloneckém očkovacím centru v městské nemocnici se zvyšuje zájem o očkování. Avšak někteří ze zájemců nemohou do centra dorazit, protože jsou imobilní. „Očkování i testování běží bez problémů, čekací lhůty jsou několik málo pracovních dnů,“ přiblížil ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček. „Každý den se na nás však obrací několik lidí, kteří mají zájem o očkování, ale jsou imobilní, nemohou se dostat do očkovacího centra a praktický lékař je nenaočkuje,“ doplnil ředitel nemocnice.

„Rozhodli jsme se proto rychle pomoci. Žádosti o očkování doma se objevovaly už na jaře, tehdy avizoval mobilní očkovací týmy Liberecký kraj. Jejich organizaci jsme však neměli v rukou, proto nyní spoléháme jen sami na sebe,“ vysvětlil náměstek primátora David Mánek. „Na deset dnů, počínaje pondělím 22. listopadu a konče pátkem 3. prosince, otevřeme telefonní číslo, na kterém se budou moci tito zájemci o očkování zaregistrovat.“

Od pondělí 22. listopadu budou moci imobilní zájemci o očkování zavolat na číslo 483 357 439, a to v pracovní dny v době od 8 do 11 hodin. „Zapíši je do seznamu, prokonzultuji s nimi zdravotní stav včetně toho, o jakou dávku v pořadí jim jde a jakou vakcínu už mají aplikovanou. Případně si od nich vezmu kontakt na jejich praktika, abych se s ním domluvila, zda je aplikace možná,“ popsala mimořádnou službu vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví jabloneckého magistrátu Martina Rosenbergová. Zdůraznila, že nabídka je určená pouze imobilním občanům. „Těm zařídíme aplikaci nejen první, ale i následujících dávek.“

Podle počtu zaregistrovaných pak odbor zvolí termín, domluví časové možnosti lékaře, který vakcíny aplikuje, a vše sladí s možnostmi zájemců o očkování. „Město zařídí automobil s řidičem, kterým s lékařem klienty objedeme, zdravotnický materiál a vakcíny poskytne jablonecká nemocnice. Certifikáty o ukončeném očkování pak všem zašleme poštou,“ dodal Mánek.