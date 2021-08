Do českolipské nemocnice může zajít zájemce o vakcínu každý pracovní den od 16 hodin. „Zájem je zatím přiměřený,“ sdělila mluvčí zdravotnického zařízení Andrea Beranová. V Lípě nabízejí očkování také neregistrovanému doprovodu očkovaného. To znamená, že dostaví-li se například registrovaná matka spolu s nenaočkovaným a neregistrovaným partnerem a dětmi, v případě zájmu je mohou automaticky naočkovat všechny společně.

Jistou formou očkování bez registrace mají v České Lípě už zažitou, v uplynulých týdnech tu totiž nabízeli takzvané očkovací okénko. U něj se mohli nechat očkovat zájemci bez registrace. Jen museli večer počkat na to, zda zbude vakcína.

Od pondělí 2. srpna se mohou zájemci nechat očkovat bez předchozí registrace i v libereckém očkovacím centru v budově D krajského úřadu. A to i přesto, že volné termíny jsou nyní dispozici prakticky okamžitě a registraci centra preferují.

„Neregistrovaní musí ale počítat s tím, že vždy budou mít přednost registrovaní zájemci a oni tedy mohou delší dobu čekat. Stále totiž očkujeme až tisíc registrovaných zájemců denně a nenavyšujeme personální kapacity,“ sdělil mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

Zájemci o očkování musí mít v Liberci s sebou občanský průkaz, platnou kartičku zdravotní pojišťovny a na rozdíl od České Lípy, kde naočkují i dvanáctileté, jim musí být více než 16 let. Termín pro druhou dávku se pro neregistrované automaticky naplánuje za 21 dní po termínu první dávky a není možné jej měnit. Otevírací doba očkovacího centra je od pondělí do neděle od 7.30 do 19.30.

Jediným velkým očkovacím centrem v Libereckém kraji, kde není umožněno očkování neregistrovaných zájemců, je to jablonecké v Městské sportovní hale. „Problém není očkovací látku podat, ale zvládnout administrativu. Každý očkovaný klient musí být mimo jiné ztotožněn s centrálním registrem obyvatel. To bývá často problém, je v něm velká chybovost,“ popsal Vít Němeček, ředitel Nemocnice Jablonec, která očkování koordinuje.

Na očkování bez registrace je násobně náročnější administrativa, která se dělá na místě. „Z tohoto důvodu se prozatím vedení jablonecké nemocnice rozhodlo tuto službu aktivně nenabízet a na kraji tomu rozumíme. Mimochodem, ke včerejšku bylo v mnoha krajích jediné místo pro očkování bez registrace. Například v Ústeckém kraji, na Vysočině, v Moravskoslezském i v Jihočeském kraji. Není tedy nezbytné, aby tato služba byla všude,“ doplnil krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Očkovací centra Liberecký kraj pro neregistrované

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - Očkovací centrum je situováno v budově G. Zájemci se můžou dostavit ve všední dny, v čase 16 - 21 hodin, a to včetně věkové kategorie 12 - 15 let.

Krajská nemocnice Liberec, v ul. U Jezu, budova D Krajského úřadu. Očkování neregistrovaných zájemců bude zahájeno 2. srpna každý den, v čase 7:30 - 19:30 hodin. Věková hranice je zde ovšem minimálně 16 let.

Očkování neregistrovaných zájemců probíhá v mezičasech mezi registrovanými zájemci o očkování.

Očkuje se vakcínou Pfizer a termín druhé dávky je stanoven pevně po 21 dnech.