Očkovat, či neočkovat – to je, oč tu běží. Zatímco některé obce v kraji hlásí vysokou míru očkovaných nad 16 let, jinde je zájem mnohem nižší. V posledních dnech si chodí pro vakcínu stále méně lidí.

Liberecký kraj má proočkovanou alespoň jednou dávkou vakcíny přes polovinu obyvatel. K čtvrtku 26. srpna se vyočkovalo 443 756 dávek. Nejproočkovanější obcí v celém kraji stal Krompach na Českolipsku s 74,5 % naočkovanými obyvateli. Podle starosty Františka Chadimy za tím stojí odpovědnost místních obyvatel.

„Podařilo se nám koronavirus udržet za hranicemi obce. Měli jsme pár případů, ale díky karanténě nevypukla žádná epidemie,“ přiblížil situaci Chadima, který si onemocněním sám prošel. Podle něj hraje velkou roli i skladba obyvatel, v níž převažují senioři ve věku 65 let a výše. V obci je také dětský domov, jehož zaměstnanci převážně žijí v Krompachu a byli mezi prvními naočkovanými. „Navíc sousedíme s Německem a lidé jsou zvyklí ho navštěvovat. Je pro ně pohodlnější podstoupit vakcinaci než neustálé testování,“ dodal starosta Krompachu.

Na Českolipsku patří k nejméně proočkovaným místům Ralsko. Starosta Miloslav Tůma věří, že se to do budoucna zlepší. „Na celém území Ralska není očkovací centrum, lidé musí jezdit až do Lípy a nyní jsou rozkopané cesty,“ podotkl Tůma.

Ocenil i snahu Libereckého kraje o zvýšení proočkovanosti v místech vykazujících nízký zájem o vakcinaci. Právě do Ralska dorazily minulý týden mobilní očkovací týmy, kde se mohli nechat naočkovat zájemci starší 18 let. Této možnosti využilo 55 lidí. „Škoda, že se nemohli nechat očkovat i mladší zájemci, kteří přišli. Ta čísla by pak byla rozhodně vyšší,“ zdůraznil Tůma. Mobilní očkovací týmy podávají zájemcům jednorázovou vakcínou Janssen. V sanitním voze očkuje posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

V Novém Boru se zaměřili na sociálně slabé

V Novém Boru zaměřili pozornost na sociálně slabé a zorganizovali pro ně očkování proti covidu-19 bez předchozí registrace. Pro ně jsou v očkovacím centru v Městském divadle připravené jednorázové vakcíny Janssen. Současně s tím koordinují svozy této skupiny obyvatel i z okolních obcí. „Těmto lidem je třeba očkování aktivně nabízet. Řada z nich má stále z vakcín strach, podléhají dezinformacím a registrace jsou pro ně složité či dokonce nedostupné. Proto jsme jim zajistili mnohem jednodušší postup. Přijdou, dostanou vakcínu a mohou odejít,“ vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

S nízkým zájmem o očkování se potýkají i Černousy na Liberecku, kde žije 261 obyvatel, z nichž se rozhodlo chránit proti koronaviru 128. „Rozhodně nejsou neinformovaní. Vědí o svých možnostech díky vývěskám. Těm, kteří projevili zájem, jsme pomohli s registrací na očkování. Nikdo je nemůže nutit, rozhodnutí je dobrovolné,“ podotkl místní starosta Miroslav Richter.

V Bradlecké Lhotě, která patří k nejvíce proočkovaným obcím na Semilsku, žádnou výzvu týkající se očkování nedělali. „U nás se hodně inicioval místní obvodní lékař, který obvolával pacienty a informoval je o možnostech očkování u něj v ordinaci,“ sdělil starosta Bronislav Tomeš.

To ve Světlé pod Ještědem, která se stala nejproočkovanější obcí na Liberecku, starosta rozeslal na začátku místním dotazník, zda mají zájem nechat se očkovat a zda jsou schopni se registrovat. „Byli jsme připraveni i zájemce dopravit do očkovacích center, této možnosti nakonec nikdo nevyužil. Nyní se mohou nechat občané naočkovat i u zdejšího praktického lékaře,“ řekl Tomáš Sluka. Na Jablonecku mají nejvíce naočkovaných obyvatel ve věku nad 16 let v Radčici, nejmenší zájem evidují v Držkově.

Celkem si v Česku alespoň pro první dávku došlo skoro 5,9 milionu lidí. Dalších 350 tisíc má zarezervovaný termín v nejbližších dnech či na jeho přidělení čeká. O prázdninách ale zájem o očkování citelně ochladl. Pro první dávku si v posledních týdnech chodí méně než deset tisíc lidí denně. V květnu to bývalo i osmkrát více. V Libereckém kraji je možné nechat se očkovat bez předchozí registrace. Tuto službu poskytuje Očkovací centrum Krajské nemocnice v Liberci v budově D (vedle krajského úřadu), dále EUC Klinika Liberec v Klášterní ulici a Očkovací centrum Nemocnice s poliklinikou v České Lípě.

Okres Česká Lípa



Krompach:

74,5 % očkovaných ve věku nad 16 let (111 očkovaných, 38 neočkovaných, 149 obyvatel)

Ralsko:

44,4 % očkovaných ve věku nad 16 let (754 očkovaných, 944 neočkovaných, 1698 obyvatel)



Okres Liberec



Světlá pod Ještědem:

72,8 % očkovaných ve věku nad 16 let (583 očkovaných, 218 neočkovaných, 801 obyvatel)

Černousy:

49 % očkovaných ve věku nad 16 let (128 očkovaných, 133 neočkovaných, 261 obyvatel)



Okres Jablonec



Radčice:

71,1 % očkovaných ve věku nad 16 let (507 očkovaných, 228 neočkovaných, 735 obyvatel)

Držkov:

55,4 % očkovaných ve věku nad 16 let (275 očkovaných, 221 neočkovaných, 496 obyvatel)



Okres Semily



Bradlecká Lhota:

71,3 % očkovaných ve věku nad 16 let (139 očkovaných, 56 neočkovaných, 195 obyvatel)

Žernov:

36 % očkovaných ve věku nad 16 let (73 očkovaných, 130 neočkovaných, 203 obyvatel)



Data k 21. 8. 2021