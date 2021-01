„Očkovat se mohou zdravotníci, kteří jsou v tzv. první linii. To znamená, že přicházejí do kontaktu s pacienty, kteří jsou covid pozitivní nebo zde existuje riziko, že by mohli být nakažení,“ vysvětlil mluvčí Krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář. Dodal, že v první zásilce přišlo do KNL 500 dávek vakcíny a ty už jsou vyčerpané. „Zájemci se objednávali přes vnitřní informační systém nemocnice a podle něho teď dochází na očkování,“ doplnil Řičář.

Jedním z prvních, kdo dorazil na vakcinaci v Liberci, byl primář infekčního oddělení Adam Vitouš. „Denně jsme ve styku s pacienty s onemocněním covid-19, takže očkování považuji za nejlepší možnou volbu. Na našem oddělení se nechá očkovat většina zdravotníků, tak jako proti chřipce, kde dosahujeme asi 98 procent očkovaných zaměstnanců infekčního oddělení. Jsme zvyklí držet se určitých zásad prevence, a pokud je toto jeden z nejlepších způsobů prevence, tak je to pro nás jediná možnost,“ řekl primář s tím, že nežádoucích účinku vakcíny se nebojí.

„Ze 30 zaměstnanců na oddělení prodělali covid dva, což je dobré číslo, když vezmeme v potaz, že jsme v kontaktu s pacienty asi od března loňského roku. Je ale pravděpodobné, že se někdo další nakazí, protože jde o náročnou práci, která trvá desítky hodin denně, a dodržovat všechno stoprocentně po celou dobu je téměř nad lidské síly. Takže vakcína je dobrým řešením,“ připomněl primář Vitouš.

Podle něj je ale stále potřeba domluvit se na tom, jak se bude přistupovat k už očkovaným lidem. „Zatím to není jasně definované, ale vakcína musí přinést nějaký benefit. Pokud by se pro očkované lidi nemělo nic změnit, tak není úplně jasné, proč by se měli nechat očkovat. My to primárně neděláme kvůli sobě, když nemáme žádné rizikové faktory, ale děláme to kvůli pacientům, abychom je nenakazili,“ vysvětlil primář infekčního oddělení KNL.



Dalším, kdo se v pondělí 4. ledna ráno nechal očkovat, byl Tomáš Klimovič, přednosta centra interních oborů krajské nemocnice. Uváděl přitom stejné důvody jako jeho kolega. Podle něj je skoro nemožné udržovat všechna opatření po celou dobu služby. „Zájem o vakcínu je velký, očkovat se nechají skoro všichni na našem oddělení. Zatím nevíme, jak dlouho vydrží protilátky, takže budeme muset čekat na výsledky výzkumu,“ připustil. Dodal, že druhá dávka vakcíny dorazí asi za 30 dní. Ta má podle něho zvýšit tvorbu protilátek až na 90 procent.



Celkem by během ledna mělo do Libereckého kraje dorazit asi 10 tisíc dávek. Další zásilka pro 957 lidí se očekává tento čtvrtek. V současné době je vakcína primárně určena pro zdravotníky, následovat budou další rizikové skupiny. Vedení kraje oslovilo ústavy sociální péče a složky integrovaného záchranného systému, aby zjistily, jaký je o očkování zájem.

Kdo dávku vakcíny dostane, nyní určuje očkovací strategie, kterou ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na začátku prosince. V úterý by o dokumentu měli diskutovat hejtmani s ministrem zdravotnictví Blatným a premiérem Babišem. Ten nedávno uvedl, že od 15. ledna se budou moci nechat očkovat osoby starší 80 let a od 1. února pak ostatní veřejnost.



Jeho vyjádření kritizoval hejtman Martin Půta. „V lednu budeme mít v kraji, podle informací ministerstva zdravotnictví, k dispozici necelých 10 tisíc vakcín, které by měly být určeny především lékařům a zdravotníkům, zaměstnancům a klientům ústavů sociální péče a dalším potřebným působícím v Integrovaném záchranném systému. Pro veřejnost v této zásilce žádná rezerva není, tato rovnice zatím prostě nevychází. Úplně nejhorší jsou tak v krizové situaci nenaplněná očekávání lidí,“ napsal Půta v dopise všem starostům v kraji.



Podle něj je nejdůležitější nejprve vytvořit robustní systém pro očkování tak, aby fungoval. „Považuji jednotný objednávkový systém za jeden z nutných předpokladů pro úspěšné očkování většiny veřejnosti. Dalším bude vytvoření očkovacích center a zapojení praktických lékařů a ambulantních specialistů do očkování. V neposlední řadě potom dostatek vakcíny, bez které není rozumné slibovat očkování všem. Jen v našem kraji žije 89 tisíc lidí ve věku nad 65 let a 17 tisíc lidí ve věku nad 80 let,“ podotkl Půta. První dávka vakcín by měla být naočkována do konce týdne ve všech páteřních nemocnicích v kraji.