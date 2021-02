„Stále není známá metodika, takže do 1. března se to určitě nestihne. Zatím máme jen ústní informace, jak by systém mohl vypadat a fungovat,“ řekl Deníku krajský náměstek pro zdravotnictví Vladimír Richter. Dodal, že praktici v kraji sice už očkují, ale mimo systém. „Přidělili jsme jim několik stovek dávek vakcíny, kterými už naočkovali nebo postupně očkují své pacienty. Zájem byl veliký a vakcíny byly rychle pryč,“ popsal Richter. Podle něj minulý týden takto putovalo do ordinací praktických lékařů v Libereckém kraji 300 dávek vakcíny od dodavatele AstraZeneca.

Prioritou je, aby lékaři očkovali seniory nad 80 let a imobilní pacienty, kteří mají problém dorazit do očkovacích center. „Jinak je výběr pacientů, kteří vakcínu dostanou, na jejich uvážení. Znají své pacienty a jejich stav nejlépe,“ vysvětlil Richter a dodal, že kraj si tímto způsobem zkouší, jak bude systém v budoucnu fungovat.

Jedním z praktiků, kteří dávku vakcíny dostali, byl Milan Pospíšil z Jilemnice. „První vakcíny jsme obdrželi minulý týden a tento týden přišla další dávka. Zájem o očkování je velký. Přednostně dávku dostávají pacienti nad 80 let, v současné době se dostává i na lidi nad 7O let a pak rizikové pacienty,“ přiblížil Pospíšil, který se už registroval do celostátního systému a díky tomu mohl zaregistrovat prvních 10 očkovaných vakcínou AstraZeneca do Informačního systému infekční nemoci (ISIN).

„Měli jsme připravený předběžný seznam lidí, kteří se chtěli nechat očkovat. Jehly a stříkačky jsme sháněli na poslední chvíli, ale podařilo se,“ řekl Pospíšil a dodal, že pomoci s očkováním chtěli už dříve. „Čekali jsme ale na metodiku ministerstva, která by určila naši pozici v celém systému. Pak jsme dostali nabídku na vakcíny, a tak jsme začali očkovat,“ uvedl.

Další, kdo ampulky s vakcínou AstryZenecy už dostal, byla lékařka Irena Moravíková z České Lípy, která je zároveň zástupkyní praktiků v kraji. „V pondělí mi zavolali, že přijde 90 dávek vakcíny, jestli je chceme. Řekla jsem 'samozřejmě' a že je zkusím rozdělit dalším praktickým lékařům v okrese,“ vylíčila Moravíková.

Výběr byl náhodný. Po deseti dávkách, které lze naočkovat z jedné ampulky, tak dostali v Mimoni, Kamenickém Šenově, Cvikově nebo Doksech. „Vybírala jsem ty lékaře, kteří už byli zaregistrovaní v ISINu. Očkovat umíme, ale problém je se systémem, se kterým nemají všichni lékaři zkušenosti,“ dodala Moravíková. Podle ní není žádný důvod pro to, aby praktici s očkováním nepomáhali. „Měli by nám dovolit zapojit se do systému. Máme zkušenosti s očkováním, známe své pacienty a máme zázemí. Závisí to ale na rozhodnutí politiků, kteří navíc svá rozhodnutí neustále mění, “ uvedla lékařka z České Lípy. Podle jejích aktuálních informací by se měly v nejbližší době dávky vakcín uvolnit i pro praktiky v kraji.

Očkovat by tak mohla začít i lékařka Šárka Pokorná, která má ordinaci ve Frýdlantu. Nakoupila si jehly, stříkačky, připravila plán očkování a seznam lidí, kteří o vakcínu stojí, ale zatím nemá co očkovat. „Jsem přihlášená jako doktor dobrovolník do frýdlantské nemocnice i do očkovacího centra v Liberci. To znamená, že pojedu z Frýdlantu do Liberce a stejně tak tam pojedou moji pacienti, abych je mohla naočkovat. Místo toho, abych měla vakcínu tady a očkovalo se ve Frýdlantu. Moji pacienti jsou staří lidé, někteří bydlí hned vedle ordinace, jiní ve vesnicích nedaleko a je nesmyslné, že budou muset jet do jiného města, aby dostali dávku,“ zlobila se Pokorná.

Ve frýdlantské nemocnici se má začít očkovat od pondělí 1. března, už teď je ale jasné, že nebude dostatek dávek. „Museli jsme zkrátit naplánované směny a jednu z doktorek ani nevyužijeme, protože nám dorazí 2 bandasky vakcíny na celý Frýdlantský výběžek. Potenciál tady je, ale není dostatek vakcín,“ dodala Pokorná.

Lidi podle ní o očkování mají zájem. „Nesetkala jsem se s žádným masivním odmítáním. Mám tady třeba pacientku po transplantaci kostní dřeně, která chce být očkována a která to potřebuje, ale není zatím co očkovat,“ vysvětlila praktická lékařka pro dorost a dospělé.

Podle hejtmana Martina Půty se v dalších týdnech bude navyšovat počet vakcín, které do Libereckého kraje směřují. „Chci poděkovat všem, kteří se do přípravy očkování zapojili, pomohli organizovat vakcinaci v domech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou a také v domácnostech nejméně pohyblivých seniorů. Ve spolupráci s praktickými lékaři chceme pokračovat i v dalších týdnech a budeme v závislosti na objemu dostupné vakcíny zvyšovat počet očkovacích center na dalších místech v kraji,“ napsal Půta v dopise starostům všech obcí a měst začátkem tohoto týdne. „Snad se v dubnu dočkáme stavu, kdy začne být očkování zájemců skutečně masivní a začne měnit situaci,“ dodal na závěr.