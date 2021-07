Covid? Mutace delta? Zajímá to jen málo lidí, očkovací centra v Libereckém kraji zejí prázdnotou. Nechodí ani děti ve věku 12 až 15 let, pro které je registrace k očkování otevřena od počátku července.

Rezervací ubývá natolik, že třeba v Jablonci nad Nisou pro zájemce o první dávku vakcíny utlumují provoz. „Nově registrovaných zájemců je velmi málo, první dávky budeme aplikovat jen ve vybraných dnech, nikoliv denně,“ popsal ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček. I tak zůstávají zdravotníci ve střehu. „V případě nárůstu počtu nových zájemců provozní dobu rozšíříme,“ potvrdil Němeček.

Lidé navíc s druhou dávkou experimentují a snaží se přesunovat její podání na dobu podle svých zájmů. „Tento týden jako by se roztrhl pytel, všichni se chtějí nechat druhou dávkou oočkovat ještě tento týden, jiní chtějí posunout druhou dávku týdny po plánovaném termínu,“ přiblížila mluvčí jabloneckého špitálu Jana Válková.

Právě výpadky zájemců o očkování vedly českolipskou nemocnici k otevření takzvaného vakcinačního okénka, jehož účelem je co nejefektivněji spotřebovat všechny naředěné vakcíny. Zájemci si jen musí počkat, zda vakcína zbude. „Pro využití této nabídky není nutná registrace ani rezervace. Pokud by ale měl zájemce provedenou registraci, velmi to zjednoduší a urychlí počáteční administrativu,“ doplnila mluvčí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Andrea Beranová.

I tady ale zájem o očkování nyní obecně klesá. „To se ale dalo očekávat a přikládáme to na vrub zejména dovoleným, letním táborům a bezesporu i znatelné míře dosavadní proočkovanosti,“ doplnila Beranová.

K očkování proti nemoci covid-19 se mohou hlásit už i mladší ročníky. Od začátku června mohou rodiče registrovat k vakcinaci i děti od dvanácti let výše. Bohužel se snižující se věkovou hranicí klesá i zájem o očkování. „Registrovalo se nám kolem dvanácti set dětí, termín pro očkováni dostávají během dvou dnů,“ přiblížil mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Ričář. V Libereckém kraji očkují děti v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Jilemnici a Liberci.

Lidé jsou i přes ujišťování lékařů k očkování dětí proti onemocnění covid-19 velmi obezřetní, mnozí podléhají nepodloženým informacím. Příklad? „Chci mít jednou vnoučata. Věřím tomu, že vakcíny proti covidu mohou u dětí spustit budoucí neplodnost,“ prohlásila matka patnáctiletého Petra z Českolipska.

Naopak čtyřicetiletá Veronika z Jablonecka má o očkování svých dětí jasno: „Covid jsme měli celá rodina a bohužel na komplikace zemřela babička, kterou jsme si přivezli na návštěvu po více než roce, a to počty nakažených výrazně klesaly. Necháme si změřit protilátky a k očkování jdeme všichni.“

Jak se očkovací centra vyprazdňují, zdravotníci řeší jejich přesun do skromnějších prostor. V Jablonci z Městské sportovní haly do areálu nemocnice. „Přípravy na stěhování očkovacího centra pokračují. V prostorách, kde bylo před nějakým časem oddělení ARO, nyní probíhají stavební úpravy. Přesun z městské haly do nemocnice plánujeme na 23. a 24. srpna,“ sdělil ředitel nemocnice Němeček.

Ačkoli nemocnice hlásí klesající trend zájmu o očkování, podle vedení Libereckého kraje počty zájemců v podstatě neklesají, před výběrem termínů je v současné době 2 800 zájemců, dalších 4 150 má už vybraný termín a 960 termín vybírá. „Doufám, že zájem nebude polevovat a že čísla proočkovanosti v rámci kraje porostou,“ sdělil krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter. V rámci kraje aplikovali zdravotníci už skoro 340 tisíc vakcín, skoro 205 tisíc obyvatel má alespoň první dávku, ukončené očkování má pak pak bezmála 140 tisíc obyvatel Libereckého kraje.