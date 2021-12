Jablonecký magistrát nechal naočkovat dvacet imobilních obyvatel, a to i ve spádových obcích. Šest hodin středečního dne kroužil mobilní tým po městě a okolí. Právě tak dlouho totiž může být otevřeno balení vakcíny Pfizer.

Otevřít balení vakcíny a vyrazit. Lékařka Veronika Kaššovičová popadne košík s injekčními stříkačkami a vakcínou a spěchá do vozidla, které přistavil jablonecký magistrát. „Musíme proočkovat dvacet lidí. Nejen v Jablonci, jedeme i do spádových obcí, do Janova, Lučan nebo Frýdštejna,“ přiblížila mladá lékařka, která se k očkování seniorů v domech s byty zvláštního určení rozhodla už loni v únoru. Teď si vyzkoušela opět něco nového. Šest hodin v kuse objížděla spolu se zapisovatelkou, jinak vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Martinou Rosenbergovou a řidičem adresu od adresy.

V ulici Mechová navštívila hned dvě rodiny, obě s těžce postiženými chlapci, poté přejezd do Široké, Svatopluka Nezvala. A pak už Janov, Lučany, Frýdštejn.

Naočkovat se třetí dávkou se rozhodl i Ladislav Hujer z Jablonce. Dlouhé měsíce je imobilní. „Mám z té vakcíny stále trochu strach, ale covidu se bojím víc,“ přiznal.

V Lučanech si nechali dovézt třetí dávku starší manželé žijící v rodinném domě. „Takhle je to lepší, nemusíme se nikam trmácet, oba sotva chodíme,“ popsala žena. Očkování odsýpalo tak, aby se do 14 hodin podařilo podat všechny dávky z otevřené vakcíny. Na dlouhé řeči tedy nebyl čas. „Lidé na nás čekali, zapsala jsem jejich rodné číslo, proběhla injekce a jeli jsme dále podle itineráře,“ popsala Rosenbergová. Řidič mezi tím přeladil navigaci na další adresu.

Očkování imobilních obyvatel si Veronika Kaššovičová dobrovolně vzala na starosti. „Nemám problém jet domů k někomu, kdo se nemůže dostavit do očkovacího centra. Oproti ostatním lékařům mám v nemocnici nižší úvazek. V létě jsem očkovala ve věznici. Protože věznice nebyla personálně schopna očkování vězňů pokrýt, oslovila nemocnici a pan ředitel se zeptal nejdříve mě, jestli bych byla ochotná pomoci,“ přiblížila lékařka svůj letní příběh.

Celá akce odstartovala již 22. listopadu. Od toho dne až do 3. prosince se mohli zájemci o očkování, kteří se nemohli dostat do očkovacího centra, registrovat na speciálním telefonním čísle k aplikaci vakcíny. Magistrát byl o zájmu imobilních obyvatel informován ředitelem jablonecké nemocnice Vítem Němečkem. „Každý den se na nás obracelo několik lidí, kteří měli zájem o očkování, ale jsou imobilní, nemohou se dostat do očkovacího centra a praktický lékař je nenaočkuje,“ vysvětlil.

Magistrát proto začal jednat. „Žádosti o očkování doma se objevovaly už na jaře, tehdy organizoval mobilní očkovací týmy Liberecký kraj. Jejich organizaci jsme však neměli v rukou, proto nyní spoléháme jen sami na sebe,“ sdělil náměstek primátora David Mánek.

Magistrát zajistil očkování nejen třetí posilující dávkou, mnozí z imobilních dostali první. „Ty budeme v termínu informovat, kdy přijedeme s dávkou druhou,“ doplnila Rosenbergová.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví registruje další dvě žádosti o očkování imobilních. „Bohužel musí počkat, až budeme očkovat dnes naočkované druhou dávkou. Může se ale stát, že se přihlásí další imobilní,“ dodala Rosenbergová.