Dům seniorů v libereckém Františkově začal jako první s vakcinací svých klientů a zaměstnanců. Jde o největší zařízení v Liberci, koronavirus ho v loňském roce těžce zasáhl. Z celkového počtu 200 seniorů si onemocněním covid-19 prošlo 86 z nich. Nakazilo se také 55 zaměstnanců, několik klientů domova s koronavirem zemřelo. Kvůli této zkušenosti, ale také připravenosti na očkování, se vakcína začala podávat jako první právě tady.

„Všechno proběhlo v pořádku. Všichni, kdo měli zájem, dostali vakcínu. Ve čtvrtek do 10 hodin bychom měli mít hotovo. Neočkovali se ti, kdo jsou aktuálně pozitivní, nebo ti, kteří prošli onemocněním v nedávné době. Očkovat je budeme po 21 dnech, kdy se bude podávat druhá dávka vakcíny,“ řekl Deníku ředitel Domu seniorů Jan Gabriel.

Očkovací látku si sami vyzvedli v Krajské nemocnici v Liberci, s vakcinací jim pomohla ošetřující lékařka. Dostatek potřebného materiálu si zajistili předem. „Chci věřit tomu, že až bude proočkovaná značná část populace, budeme moci upravit provozní a návštěvní řád našeho domova. V současnosti máme povolenou jen jednu návštěvu na oddělení,“ poznamenal Gabriel. Vše bude záviset na rozhodnutí vlády, respektive Ministerstva zdravotnictví, které fungování podobných zařízení upravuje.

Kraj plánuje koncem tohoto týdne a začátkem příštího spustit očkování i v dalších sociálních zařízeních. Na řadu přijdou Domovy důchodců v Rokytnici nad Jizerou, v Jabloneckých Pasekách, Velkých Hamrech, Domov důchodců SeneCura v Liberci a Domov v Jablonci u přehrady. „Tyto zařízení už jsou připravené a mají k dispozici lékaře, vlastní sestry a materiál. Celkem jde o 580 uživatelů a 370 zaměstnanců,“ vysvětlil krajský radní pro rezort sociálních věcí Petr Tulpa.

V prvním kole očkování by měla vakcína dorazit do 41 domovů v kraji, většinou jde o lůžková a pobytová zařízení. Celkem by v Libereckém kraji mělo být očkováno 1 950 uživatelů, na vakcinaci je připraveno 1 412 z nich. Z 1 228 zaměstnanců se jich chce nechat očkovat 819. „Budeme se snažit, abychom vše stihli do konce ledna. Dobré je, že ředitelé těchto zařízení umí přesvědčit své klienty a zaměstnance, aby se nechali očkovat. Chybí nám ale materiál, například tenké jehly,“ dodal Tulpa.

Připravenost na to, až přijdou dávky vakcíny proti koronaviru, potvrdil Deníku také ředitel domova v Jabloneckých Pasekách Jan Sembdner. „Očkovat bychom měli začít v příštím týdnu. Máme vše připraveno. Většina klientů se nechá očkovat, ale žádnou kampaň jsme nevedli,“ uvedl.

„Očkujeme, co nám síly stačí. Od pátku 15. ledna by se měli registrovat na očkování lidé starší 80 let. Teprve ve středu ráno nám ale byly zaslány přístupové údaje, abychom se podívali, jak registrační systém funguje. Myslím, že bude velké dobrodružství to celé spustit, aby to fungovalo,“ okomentoval průběh hejtman Martin Půta. Kraj také spustí informační telefonní linku, na které budou už o víkendu k dispozici zaměstnanci krajského úřadu, kteří budou radit seniorům a jejich příbuzným co dělat. „Plus budou pomáhat s registrací lidem, kteří nemají internet. Pokud se budete chtít registrovat, neočekávejte, že dostanete termín hned v příštím týdnu,“ dodal Půta.

Podle něj mají přednost právě domy seniorů, domovy s pečovatelskou službou a se zvláštním režimem, nemocnice nebo léčebny dlouhodobě nemocných. „Jde o hromadné instituce, kde je riziko přenosu nemoci větší než v domácnostech,“ vysvětlil Půta.

Kraj má připravené také mobilní týmy, které budou jezdit k osamělým starým lidem nebo těm, kteří mají problém s pohybem. „Do konce března jsme schopni naočkovat 26 tisíc lidí, pakliže vyčerpáme všechny dávky vakcíny,“ zmínil radní Vladimír Richter, který má v kraji na starost zdravotnictví.

K 13. lednu dostalo vakcínu proti koronaviru celkem 1184 lidí v kraji, kromě seniorů šlo o zdravotníky na covidových jednotkách nemocnic.