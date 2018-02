Od hnoje k olympijské medaili. Veronika Vítková nadchla svoji Jilemnici

Jilemnice - Klub biatlonu Jilemnice. Tam vychovali první českou olympijskou medailistku ze zimních her v Pchjongčchangu Veroniku Vítkovou. V sobotu získala bronz ve sprintu na 7,5 kilometru. „Je to obrovský úspěch pro Českou republiku, biatlon a Jilemnici,“ užíval si medailovou radost předseda jilemnického klubu Jan Sucharda.

Před čtyřmi lety, po olympiádě v Soči, dostala Veronika Vítková společně s dalším medailistou Jaroslavem Soukupem v Jilemnici holínky. Oba jsou odchovanci jilemnického biatlonového klubu.Foto: archiv

„Svědčí to o systematické práci, kterou předvádíme, stejně tak celý biatlon. Nejen na úrovni klubů, ale i reprezentace. Fungování organizace, práce s talenty, to musí do sebe zapadat. Olympijská medaile je odměnou pro celé biatlonové hnutí,“ dodal.

Veronika Vítková podle něj spojila tvrdou dřinu s talentem, které ji vynesly až na olympijský piedestal. „Stěžejní byla její pracovitost a cílevědomost. Chce něčeho dosáhnout a jde si za tím. Biatlon je individuální sport a podřídila mu celý život,“ vylíčil vlastnosti absolventky jilemnického sportovního gymnázia.

V Jilemnici odstartovala cestu na vrchol, později přešla do Jablonce nad Nisou. „Začínala s trenéry Čechem, Bedrníkem a Zelinkovými. V dorostu vedl Verču Jindra Šikola, který ji posunul do národního týmu, a teď trénuje zase s jilemnickým trenérem, Zdeňkem Vítkem,“ přiblížil Sucharda.

V Jilemnici vyrostl na Hraběnce nový všesportovní areál s biatlonovou střelnicí a lyžařskými tratěmi. Stál za 70 milionů korun, kompletně bude hotový na jaře. „Je úžasné, že se takový areál postavil. Už první dny, kdy bylo možné na Hraběnce lyžovat a areál se rozsvítil, se tam objevila hromada lidí. I když je to ještě pořád staveniště a některé práce je nutné dokončit,“ poznamenal předseda.



Pro biatlonový klub, který vedle Vítkové vychoval také olympijského medailistu ze Soči Jaroslava Soukupa, znamená moderní areál splněný sen. „Je to zlatý hřeb našeho snažení. Jilemnice si takový areál zasloužila, dlouhodobě. Dva odchovanci klubu získali olympijské medaile. Přitom oproti ostatním klubům v republice jsme dosud stříleli v pralesních podmínkách,“ poznamenal.

To se teď radikálně změní a v Jilemnici si přejí, aby u slavnostního otevření Hraběnky byla medailistka z Pchjongčchangu, „jejich“ Veronika Vítková. „Věřím, že až 26. května budeme celý areál slavnostně s městem otevírat, Verča přijede a ukáže olympijskou medaili,“ vyslovil jasné přání Jan Sucharda.



Před čtyřmi lety, při vyhodnocení jilemnické biatlonové sezony, dostala Veronika Vítková holínky a pamětní list s textem „Od hnoje k olympijské medaili“. Jako připomínku podmínek, ve kterých se biatlon vyučila. Co dostane letos?