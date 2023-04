Na zastávce v ulice Liberecká, kde zastavuje autobus nahrazující tramvajové spojení, postává několik mladých lidí. Většina z nich míří do školy v Liberci. „Budu muset běhat na autobus buď k Brandlu, nebo do Tovární. To znamená, že budu muset z domova vyrazit o pár minut dříve,“ poznamenal Pavel Hořejší. „Docela mě to už štve, vždyť měla být rekonstrukce dávno hotová. Na tramvaj se těším, jezdím s ní raději než autobusem,“ doplnil Patrik, další z cestujících.

Cestující budou muset od soboty docházet pěšky do zmíněných ulic, kde budou nejbližší zastávky výlukových autobusů. Objížďka pro veškerou dopravu směrem od Liberce do centra Jablonce povede z okružní křižovatky Tovární ke kruháči na Rýnovické. „Z centra města na Vratislavice bude nejlepší jezdit rychlostní komunikací z Rýnovic do Liberce,“ doplnila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Načas zmizí i výjezd z jednosměrné ulice Na Vršku do Liberecké. Řidiči budou po dobu uzavírky vyjíždět a vjíždět současným vjezdem. „Když pojedu do Liberce, znamená to objížďku možná o kilometr delší,“ popsal obyvatel sídliště Na Vršku Josef Kozák.

Uzavírky potrvají do poloviny května. Původní plány přitom hovořily nejprve o termínu ukončení na podzim loňského roku, poté byly posunuty na duben roku letošního. Nebyl však materiál ke stavbě. „Úsek tramvajové tratě z Vratislavic nad Nisou na konečnou zastávku v Jablonci nad Nisou zůstane i nadále uzavřený,“ potvrdila mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Kraj přispěje více

Rekonstrukce trati trvající od léta 2021 by měla kompletně skončit do 30. června a přijde na zhruba tři čtvrtě miliardy korun včetně DPH. Oproti původnímu odhadu bude stát více, a to kvůli razantnímu navýšení cen materiálů. „Což bylo doprovázené zásadními výpadky v dostupnosti komodit, a to i s ohledem na současnou mezinárodní situaci,“ vysvětlil investor rekonstrukce Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou ve zdůvodnění zdražení.

Podle dodatků ve smlouvách o dílo se jedná o navýšení o 26 milionů korun. Toto navýšení se ale vejde do limitu dotace z Evropské unie, kterou podnik dostal.

Zvyšující se finanční náročnost donutila Liberecký kraj ke zvýšení příspěvku na provoz trati. „Dohodli jsme se, že aktualizujeme memorandum o spolupráci na financování tramvaje do Jablonce. Inflace zvyšuje náklady. Proto jsme se shodli na nové výši příspěvku 40 milionů korun ročně. Zároveň se také Liberecký kraj stane objednatelem dopravy, doteď byl pouze přispěvatelem,“ připomněl náměstek libereckého primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

„Budeme dále finančně podporovat provoz tramvajové linky. Rozumím důležitosti tramvajového spojení mezi městy. Podle nákladů na přepravu jednoho cestujícího je tramvaj bezkonkurenčně nejdražší způsob dopravy, který má ale své ekologické přednosti,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

OBJÍŽĎKY



Náhradní autobusová doprava linky č. X11 povede po objízdné trase ze zastávky Brandl ulicemi Tovární, Rýnovická, Liberecká a Budovatelů do zastávky Jablonec n. N., Tyršovy sady.



Zdroj: dpmlj.czKvůli uzavírce se na lince č. X11 přesunou zastávky Liberecká. Ve směru do Tyršových sadů budou autobusy náhradní dopravy stavět v ulici Liberecká (společná zastávka s linkou č. 104 MHD), ve směru do Liberce v zastávce Budovatelů (společná s linkou č. 104 MHD). Kvůli objízdné trase budou spoje linky MHD č. X11 z Jablonce nad Nisou odjíždět o 3 min. dříve oproti stávajícímu jízdnímu řádu platnému do 31. 3. 2023.



Nové jízdní řády a mapa s objízdnou trasou linky č. X11 jsou dostupné na webu dpmlj.cz.



Objízdná trasa od Liberce bude pro veškerou dopravu odkloněná na OK Tovární směrem na Tanvald k OK Rýnovická (u benzínové pumpy Shell) a poté centrem města na ulici Pražská a dále na Turnov a Železný Brod ulicí Nová Pražská. Z centra města na Vratislavice je nejlépe jezdit rychlostní komunikací z Rýnovic do Liberce.



Dopravní změny v souvislosti s uzavřením části ulice Liberecká se dotknou i dalších ulic. Provoz pouze v jednom směru bude možný v ulici U Nisy u křižovatky s ulicí Liberecká, úplně uzavřená bude u spodního výjezdu u čp. 3715/49 ulice Na Vršku.



Uzavírky budou platit dle postupu prací na rekonstrukci tramvajové trati, povolené jsou do 14. května.