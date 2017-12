Od učení a vědecké práce utíká k perníčkům. Dokáže z nich skvosty

Liberecký kraj – Výroba vánočních perníčků není lehká, jak by se někomu mohla zdát. Platí u ní přísloví S trpělivostí nejdál dojdeš.

Doktorka Tereza Semerádová, která působí na katedře informatiky Technické univerzity v Liberci, ovšem dokáže přetvořit perníčky v opravdové umělecké dílo. Během pár minut promění upečený perník v krajku nebo výšivku norského svetru. V jejích rukách se těsto a poleva mění v chaloupky, srdíčka a ozdoby. To vše se naučila během pár měsíců. „Zdobit perníčky jsem začala zhruba před rokem a půl. Viděla jsem na internetu dutá perníková vajíčka rozhodla se to také zkusit. První výrobky ale rozhodně nebyly dokonalé,” vzpomíná Semerádová. Jejího umu si velmi rychle všimla rodina, přátelé i známí. Opustit univerzitu a věnovat se perníčkům ale neplánuje.

„Zdobení perníčků je pro mě koníček a tak to také zůstane. Musím kvůli tomu i regulovat množství perníčků a občas odmítat lidi,” dodává žena, která nad zdobením stráví přibližně čtyři dny v měsíci. Ovšem i ona se ze začátku potýkala s problémy. Najít například ideální polevu totiž není vůbec snadné. Jak prozradila, najít tu správně hustou polevu je náročné. „Poleva mě hodně potrápila, například jsem si myslela, čím hustší, tím lepší, ale tak to není,” sdělila. Nyní používá dvě různě husté polevy, jednu na výplň velkých ploch a druhou na detailní tvoření linek a obrazců.

„Odjakživa mě bavily ruční práce všeho druhu, je to pro mě i určitá forma relaxace a seberealizace,” říká, navíc tak dokáže z pár surovin vyrobit překrásný dárek. Přestože rukama postupně vznikají stále hezčí a složitější výrobky, nejpyšnější je na své první perníkové srdíčko s mřížkou. „Měla jsem ohromnou radost, že se mi to po těch stovkách nezdařených pokusů konečně povedlo. Byl to takový můj malý osobní úspěch, protože před tím jsem perníčky nikdy moc nezdobila a měla jsem obrovské problémy udělat i jednu rovnou linku,” vybavuje si Semerádová.

Za měsíc vzniknou pod rukama zručné pedagožky přibližně tři desítky jedinečných perníčků. Před Vánoci si ale Semerádová sáhla až na hranici svých sil. Během pár týdnů vytvořila na třicet perníkových chaloupek a dvojnásobné množství ozdob na stromeček. Ze všeho nejtěžší prý pro ni paradoxně není zdobení perníčků, ale jejich následné focení a natáčení videonávodů. Se svými nápady se totiž chce podělit s ostatními prostřednictvím sociálních sítí. Zde si její výrobky našly tisíce fanoušků.

Pokud ještě nemáte perníčky ozdobené a každý rok se trápíte s polevou, zkuste recept, který používá i Tereza Semerádová. Jedná se o třenou polevu z jednoho bílku, přibližně 200 gramů moučkového cukru a citronové šťávy dle potřeby. Neztrácejte hlavu, jestli perníčky nejsou podle vašich představ, chce to trénink, trénink a zase trénink. „První zdařilý kus se mi povedl asi po dvaceti pokusech, nenechte se odradit,” láká perníkářka Tereza.