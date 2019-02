Železný Brod - Alena Kortanová pochází ze sklářské rodiny. Maminka pracovala jako figurkářka, a tak skleněný betlém doma každý rok pomohl vytvořit tu správnou vánoční atmosféru. Betlémy začala sbírat a nyní otevřela Minimuzeum betlémů.

Alena Kortanová v Minimuzeu betlémů | Foto: archiv

Právě díky mamince Alena Kortanová věděla, že i jiné rodiny ve městě a okolí mají podobné betlémy.

A tak v roce 2009 iniciovala zapůjčení těchto betlémů pro výstavu v městské galerii a tak byla založena tradice výstav Skleněné betlémy. Ta se od té doby opakuje každým rokem a má velké úspěchy.

Do té doby se datuje i počátek sběratelského nadšení Aleny Kortanové. Od maminky dostala první tři skleněné betlémy, další dva vyrobila rodinná firma.

Začala i kupovat, od místních sklářů a figurkářů. Dnes jich má na pětačtyřicet a stále přibývají další.

A nyní otevřela Minimuzeum skleněných betlémů.

Kdy vás napadlo ukázat svou sbírku lidem?

Vždy o Vánocích jsem instalovala betlémy do oken bytu a do zahrádky. Chodili je obdivovat místní, zastavovali se náhodní kolemjdoucí, nadšení budily u rodin s dětmi a dětí z mateřských škol. Pak mi přišlo škoda nechávat betlémy jedenáct měsíců zabalené ve skříni. A tak jsem přišla na to, že bych je mohla vystavovat po celý rok. Během tří měsíců jsem vše připravila, a tak Minimuzeum začalo 30. května fungovat.

Hovoříme jen o figurkářských betlémech?

Těch je sice nejvíce, ale sbírka obsahuje i velký hutní betlém, betlémy korálkové, na skle malované, betlémy z dutých trubic, z rytého i broušeného skla. Sbírka je díky tomu pestrá.

Co pro vás osobně betlémy znamenají?

Téma betlému vychází samozřejmě z dávných křesťanských legend a tradic. Ale já ho vnímám šířeji jako obecně lidský symbol: Táta, máma a malé dítě vždyť to je podstata rodiny. A té se v betlému klaní i tři králové a další příchozí tzv. darovníci.

Myslím, že oslava Vánoc je už dnes obecně vnímána i jako svátek rodiny a její vnitřní semknutosti. To jsou hodnoty obecně platné, které má smysl připomínat a oslavovat. Nejen o Vánocích, ale napořád.

Představte nám nějakou opravdu zajímavost vašeho Minimuzea.

Největší betlém z hutních figurek od Zdeňka Sochora jsem instalovala do kulis Malého rynku v Železném Brodě, které mi namaloval zdejší výtvarník Milan Průša. Dokonce jsem chtěla betlém udělat jako pohyblivý, což se za ty tři měsíce příprav nestihlo. Přesto o tom budu dále přemýšlet.

V jedné místnosti mohou nejen děti vyzkoušet i výrobu šperků…

Děti i hraví dospělí si v kreativní korálkové dílničce mohou navléknout vlastní náhrdelník, náramek či náušnice. Do muzea se navíc vchází přes prodejnu, kde si mohou návštěvníci zakoupit typické výrobky železnobrodských sklářů, třeba i figurky z již zaniklého podniku Železnobrodské sklo. Příležitostně tu také bude probíhat předvádění sklářské výroby.

Jak to máte se vstupným?

Chci, aby Minimuzeum dělalo radost všem bez rozdílu a tak je vstupné dobrovolné. Každý ať dá podle toho, jak se mu betlémy líbí a jaké má možnosti. Věřím, že ti, kdo nemusí otáčet každou korunu, dají třeba více a tak se vše srovná.

Otevírací dobu najdou čtenáři v boxu článku, zaujala mne ale možnost kdykoli si zavolat a vy přiběhnete otevřít…

A nemusí se ostýchat zavolat, s tímto systémem počítám a pokud zrovna nebudu pryč, v muzeu budu do dvou minut. Nebo stačí zavolat a dojednat prohlídku předem. Telefon nosím stále při sobě, nevezmu vám ho jen při jednání či jízdě autem.

OTVÍRACÍ DOBA

Minimuzeum skleněných betlémů

ulice Železná 103, Železný Brod

září - červen od středy do soboty 11 16 hodin

červenec - srpen pondělí až sobota 10 17 hodin

Advent a Vánoce rozšířená otevírací doba, sledujte na minimuzeum.wix.com/betlemy či na Facebooku, stránka Minimuzeum skleněných betlémů, s prodejnou