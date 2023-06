Odchytové klece na divočáky nejsou hřiště, upozorňuje Jablonec

Oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu důrazně vyzývá Jablonečany, aby nevstupovali do odchytové klece v ulici Za Plynárnou a nepouštěli do ní své psy. Snímky z kamery dokládají, že do klece si chodí hrát i děti. Divočáci ale cítí pach člověka i psů a ke kleci se nepřiblíží. Ta pak neplní svůj účel.

Člověk v odchytové kleci. | Foto: Město Jablonec nad Nisou