Jablonečané se nehlásí do registru pro svoz odpadů, nerozumí byrokracii

Pokud se majitelé domů v Jablonci nad Nisou do konce ledna nepřihlásí k likvidaci komunálního odpadu, může to bolet. Pokuta může činit až půl milionu korun. Více než dva tisíce majitelů domů, což je více než jedna třetina všech, se však v Jablonci do nového systému platby odvozu odpadů ještě neregistrovalo.

Popelnice. Ilustrační foto | Foto: pixabay.com/

Jde asi o tisíc rodinných a tisíc bytových domů, počet doplňuje asi šedesát rekreačních objektů. Obyvatelé Jablonce se brání tím, že nový systém je zatížen přílišnou byrokracií a de facto znamená zdražení svozu odpadů o sto i více procent. „Je to celé takové zmatečné. Přijde mi, že město nechce, aby lidé odpad třídili. Naopak, musí se složitě registrovat, čemuž také nerozumím, vždyť město ví, kde a jak lidé za odpady platili,“ poznamenal třiapadesátiletý Jiří, majitel jednoho z rodinných domů, který se ještě do nového systému neregistroval. „Město dokáže vymyslet byrokratický systém, který obyvatelé ignorují. Zřejmě proto, že nechápou, proč se registrovat k něčemu, co léta fungovalo,“ doplnil Jablonečan Miloš Krčmář. Dva roky bez navýšení platů. Sociální služby v kraji se bojí odlivu personálu Jablonecký magistrát už nechce odpadové hospodářství dotovat, alespoň ne tak, jako v minulých letech. Město chce letos vybrat od obyvatel sumu, která atakuje celkové platby města za tuto službu. V loňském roce radnice zaplatila za likvidaci odpadů více než 54 milionů korun, od obyvatel vybrala zhruba 33 milionů a necelých sedm milionů korun dostala za vytříděný odpad. V letošním roce by se měl příjem od obyvatel zvýšit na 53 milionů korun, příjmy by tak měly náklady města pokrýt. Nezaregistrované plátce město po 15. lednu vyzve k okamžité nápravě, která by měla nastat nejpozději 31. ledna. „Pokud budou i nadále ignorovat svou povinnost ohlásit se jako plátce poplatku, je možné dle zákona přistoupit k uložení pokuty za nesplnění povinnosti až do výše 500 000 korun a včas neuhrazený poplatek může magistrát vyměřit,“ uvedl náměstek primátora Milan Kouřil. Plátci se mohou registrovat prostřednictvím formuláře, který najdou na webu města, podat ho mohou osobně každý den v přízemí radnice. „Stále je možné formulář v obálce s označením Odpady vhodit také do schránky před vchodem do budovy městské policie označené Korespondence odpady, zaslat jej prostřednictvím datové schránky nebo poštou, pak je rozhodující razítko s datem podání,“ popsala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. „Student“ Farský po rozhodnutí zůstat poslancem: Hodně lidí mě podporuje Druhé největší město v Libereckém kraji je jedním z mála, kde nemají paušál, ale lidé platí za popelnici. Pro majitele nejmenších šedesátilitrových nádob při vyvážení každý týden bude znamenat zdražení jen zhruba o dvě koruny ročně, u 120litrové nádoby se cena zvedla o 56 procent a v případě 1100 litrového kontejneru o 73 procent. Nový systém od počátku kritizují opoziční Piráti, protože zavádí povinný objem popelnice na hlavu, a pro domácnosti zvyklé důsledně třídit je demotivující. Opozice zároveň kritizuje fakt, že město disponuje cennými papíry za 200 milionů korun, které v současné době spíše prodělávají. „Téměř na každém majetkoprávním výboru či zastupitelstvu poslouchám od jistých koaličních zastupitelů, ze město nemá peníze. Nechává tak chátrat svůj majetek a navyšuje infrastrukturní dluh. Samotnou odpadovou vyhlášku snad ani nemá cenu komentovat. V republice je opravdu naprosto ojedinělá,“ poznamenal zastupitel Jaroslav Šída. Naopak v České Lípě nemusí obyvatelé za odpady platit ani korunu. Město dotuje nakládání s odpady v celém rozsahu, ročně zaplatí cirka 50 milionů korun. V Liberci nebo Frýdlantu zůstává cena stejná jako loni. V Liberci lidé zaplatí ročně 720 korun na osobu, ve Frýdlantu 790 korun. V Hrádku nad Nisou se zvedne cena za odvoz odpadu na 800 korun ročně.

