Umístění odpadu mimo vyhrazená místa je posuzováno jako přestupek, za který hrozí fyzické osobě, která toto učiní, pokuta až do výše 100 tisíc korun. Ale ani fotopasti nestačí. Stačí se projet po Jablonci a nepořádek lze najít minimálně u poloviny kontejnerových stání.

Pracovníci města se snaží nepořádek pravidelně uklízet minimálně jednou týdně. „Město stál úklid těchto nepovolených skládek v loňském roce přes milion korun,“ doplnil Kouřil.

FOTO: Obyvatelé Jablonce si stěžují na vysoké platby za odpady, moc ale netřídí

V současné chvíli se na území Jablonce nachází 273 stanovišť kontejnerů na tříděný odpad, kde je 383 kontejnerů na papír, 360 na plast, 215 na sklo, 46 na kov, 40 kontejnerů na textil a devět na elektrozařízení. „Od června se bude navíc zdarma postupně zavádět projekt individuálního sběru tříděného odpadu. Ten spočívá v bezplatném rozmístění menších nádob na papír a plasty přímo k rodinným nebo menším bytovým domům,“ přiblížila Barbora Šnytrová ze správy místního hospodářství.

Magistrát si slibuje zlepšení situace zavedením zmíněného systému svozu odpadků, který odstartuje pilotním projektem v částech Vrkoslavice a Kokonín. Obyvatelé, zvláště ti bydlící v rodinných domech, už nebudou muset s tříděným odpadem na sběrná stanoviště. Do konce roku by měly stát u každého takového domu další dvě popelnice, jedna na plast, druhá na papír.

Jablonec se tak chce více zapojit do třídění odpadů. Při nedávné analýze bylo totiž zjištěno, že více než 60 procent objemu nádob na směsný odpad, tedy klasických popelnic a kontejnerů, tvoří z nějakých 65 procent odpady, které se dají dále třídit. Ze zhruba 40 procent jde o plasty a 25 procent je biologický materiál. Popelnice na plast o objemu 120 litrů bude od domů vyvážena jednou za čtrnáct dní, ty na papír jednou za měsíc. Vždy to bude ale jiný den, než jsou na svoz směsného odpadu lidé zvyklí dnes.

Není lepší pytel, ptají se lidé

Lidé jsou prozatím z navrhovaného systému svozu spíše rozpačití. „Takže člověk si nebude muset hlídat jeden den, kdy vytáhnout popelnici, ale hned tři dny. To je snad lepší ten pytel s plasty a papírem kousek poponést,“ popsal Petr, jeden z majitelů domů ve Vrkoslavicích. Naopak jiní jej chválí. „Máme to ke stanovišti tříděného odpadu několik set metrů, snažíme se ho tam nosit, jak to jde. A protože poctivě třídíme, někdy se nám odpad nahromadí tak, že ho musíme odvézt autem. Když budeme mít ty popelnice u domu, bude to paráda,“ popsala obyvatelka domu v Kokoníně Lenka Vratková.

Podobný systém třídění odpadů zavedlo mezi prvními v Libereckém kraji město Zákupy na Českolipsku. Od Loňského roku úspěšně funguje i v Turnově.

Koncem dubna se v Jablonci objevilo deset nových speciálních odpadových nádob. Jsou černé, od běžných popelnic se liší šedými úchyty a bočním otvorem pro vhazování. Určené jsou pro odkládání jedlých olejů a tuků z domácností. Ještě letos chce jablonecký magistrát rozjet i projekt třídění bioodpadu, který provozuje již mnoho měst v republice.