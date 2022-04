Překvapivé bylo, že významný podíl zaujímal odpad, který by šel roztřídit a ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad by vůbec končit neměl. V obou typech zástavby se jedná o více než polovinu, a to i přesto, že v Jablonci je zavedený systém sběru využitelných složek odpadu a na území města je rozmístěno více než 1 000 kontejnerů na tříděný odpad.