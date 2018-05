Odpoledne bude přerušeno telefonní spojení přes pevné linky do nemocnice

Jablonec n. Nisou – Krátkodobý výpadek telefonního spojení do nemocnice proběhne v úterý 29. 5. od 15:00 hodin.

Jablonecká nemocnice.Foto: Deník/Martin Bergman

Na krátkou dobu bude přerušeno telefonní spojení přes pevné linky do jablonecké nemocnice. Nepůjde se pevnou linkou dovolat do nemocnice a z nemocnice. Toto omezení bude trvat nejdéle do 17:00 hodin. O obnovení bude nemocnice veřejnost neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek. Důvodem krátké odstávky je nutnost překladu telefonního kabelu.