Vězni rádi pracují. Alespoň v Rýnovicích. Zaměstnanost se zde pohybuje na bezmála 80 procentech. Proto se vedení věznice snaží o to, aby se zaměstnavatelé nebáli a přesunuli část výroby přímo do útrob nápravného zařízení.

Vězni ve věznici Rýnovice | Foto: Deník / Kamil Košun

Proto se zde také konal Den otevřených dveří pro potencionální zaměstnavatele. Vedení věznice se snažilo přesvědčit zástupce regionálních firem ke spolupráci. A podařilo se. „Jsme tady od roku 2012 potřetí a letos jsme se rozhodli přesunout sem část výroby. Máme teď vhodnou práci, lehké vrtání,“ přiblížil zástupce firmy z liberecké části Vesec. Práci má asi pro dvacet vězňů, a to v horizontu na pět až deset let. Firma si už vybrala jednu z nabízených výrobních prostor a lehčí výrobu sem přesune do měsíce.