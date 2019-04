„Z ekologických důvodů se muselo posunout odpaliště dál od vodní hladiny,“ vysvětlila Iva Bendová za pořádající společnost Eurocentrum Jablonec.

Zpřísněné ekologické normy donutily státní podnik Povodí Labe, který spravuje i jabloneckou přehradu Mšeno, aby odpal ohňostroje z hráze nepovolil. „Akce nebyla povolena vlastníkem,“ potvrdila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Hajná.

Důvodem je možné ohrožení kvality vody v přehradní nádrži. Výbušniny a látky z nich se uvolňující jsou totiž vysoce toxické a jako takové nepatří do povrchových vod. „Byť se celý proces odehrává ve vzduchu, tak vzniklé zplodiny z hoření dopadají na vodní hladinu. Jsou to látky škodlivé vodám a s nimi je obecně zakázáno nakládat tam, kde by mohlo dojít k ohrožení kvality povrchových vod,“ vysvětlila mluvčí podniku Povodí Labe Hana Bendová.

Odpal se tak posune na louku za hrází mezi první a druhou přehradou. Ohňostroj bude zajišťovat, stejně jako v minulých letech, společnost Spitfire.

„Společně jsme uvažovali o několika lokalitách kolem jablonecké přehrady, které by co nejlépe nahradily tradiční odpaliště z hráze. Věříme, že se nám pro ohňostroj povedlo najít místo, na které návštěvníci akce od přehrady dobře uvidí,“ popsala jednatelka Eurocentra Jana Pěnčíková.

Žádný odraz v hladině

Lidé jsou ze změny místa odpalu ohňostroje rozpačití. Podle některých je to k ohňostroji daleko, v okolí místa je daleko méně parkování.

Při odstřelu z hráze se ohňostroj odrážel i na hladině přehrady, což dokázalo z ohnivé krásy vyčarovat dvojí zážitek. „Myslím si, že toto místo je neatraktivní a pro sledování nevhodné. Kolorit okolí přehrady, možnost odpalu z vodní plochy a hlavně přímý kontakt s vizuálními a zvukovými efekty byly vždy hlavní atrakcí,“ řekl jeden z nespokojených návštěvníků.

Přesun odpalu vyvolal vášně i na sociálních sítích. „Chodili jsme každý rok na ohňostroj mimo jiné už kvůli tomu, že se střílelo nad vodní plochou. Ohňostroj se zrcadlil na vodní hladině, bylo to moc pěkné. Škoda. Nové místo nebude tak atraktivní,“ myslí si Iveta Braunová.

Majitelé mazlíčků jsou rádi

Naopak jiní obyvatelé Jablonce, především majitelé psích mazlíčků z nedalekého sídliště Mšeno, by ohňostroj klidně oželeli. „Musím Lastu zavřít do koupelny, protože tam je největší klid. I když není ohňostroj v posledních letech tak hlasitý, stejně jsou z něj zvířata vystresovaná,“ popsala Jana Malá z Jablonce.

Změna se dotkne i lampionového průvodu. S ohledem na změnu odpaliště půjde průvod opačným směrem. Pod vedením mažoretek a za doprovodu bubenické skupiny Banda Grande vyrazí v devět hodin z prostoru před loděnicí (naproti bývalému Jablonexu) k Rybářské baště. Sraz před loděnicí bude v půl deváté.