Okolí více než sto let staré jablonecké přehrady Mšeno se promění. Magistrát ale neplánuje žádný megalomanský projekt na zvelebení celé lokality, volí spíše cestu drobnějších opatření. Například doplnění mobiliáře.

Před letošní letní sezónou se toho ovšem moc nestihne. Bude se chystat projektová příprava záměrů. „Postupně si však Jablonečané budou moci všimnout drobných detailů, oprav a udržovacích prací, jako jsou chodníky, zábradlí a podobně,“ přiblížil městský architekt David Pavlišta.

V příštím roce by měly nastat viditelnější změny. Zdaleka však ne takové, jaké nabízí hned několik velkolepých studií, které vznikly v minulých letech. „Ze zpracovaných materiálů jsme vybrali spíše drobné zásahy než velkolepé vize. Nyní máme navržená místa pro umístění stánků občerstvení, objektů zázemí, dětských hřišť, workout zón, veřejných grilů a podobně,“ popsal architekt. Sjednotit by se měl vzhled stánků. „Ten vybereme designérskou soutěží,“ doplnil Pavlišta.

Podle něj některé stánky a zázemí vznikají živelně, bez promyšleného umístění a vzhledu. Nechvalně známým příkladem je starý stánek, obvykle v minulosti používaný jako trafika, který se vyzdobený pruhy objevil pod budovou Povodí Labe, a to bez řádného povolení stavebního úřadu. „Je naprosto otřesný. Je to škoda, okolí přehrady je krásné, ale tento stánek je pro ostudu,“ informovala magistrát Hana Šnajdrová.

Stavební úřad zahájil správní řízení o odstranění stavby. Majitel stánku se dopustil přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun.

Do podoby přehradních břehů může zasáhnout každý, koho okolí nádrže zajímá. Magistrát otevřel veřejnou diskuzi o tom, co na přehradě chybí nebo co by se mělo zlepšit. „Už ve stánku u přehrady jsme od kolemjdoucích sbírali náměty. Tím hlavním zdrojem podnětů od veřejnosti však bylo setkání v jídelně Základní školy v Mozartově ulici ve Mšeně,“ vysvětlil radní pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště.

Plusy a mínusy lokality před setkáním předem připravil Osadní výbor Mšeno. Jako příjemný například vnímá prvorepublikový charakter Slunečních lázní, od kterých je pěkný přístup do vody. I toalety na Tajvanu jsou podle něj ve výborném stavu, pozitivně hodnotí také dostatek laviček nebo zeď starého hřbitova jako připomínku historie.

Přehrada Mšeno obecně nazývaná Jablonecká přehrada je největší přehrada v povodí Lužické Nisy. Nalézá se nedaleko centra Jablonce a v bezprostřední blízkosti jeho sídlištní zástavby. Je napájena Mšenským potokem. Přehrada patří mezi největší městské nádrže ve střední Evropě a tvoří údajně největší vnitroměstskou vodní plochu v Evropě na východ od Ženevského jezera.

Podnět ke stavbě přehrady daly ničivé povodně na konci 19. století. Stavba byla zahájena v květnu 1906, dokončena v roce 1909, štola z Lužické Nisy byla dokončena v roce 1910 a zkolaudována v březnu 1911.